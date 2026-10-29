Ямпольская: Каждая школьная олимпиада должна быть ясной, чистой и прозрачной

Елена Ямпольская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

…- Елена Александровна, вопрос намного сложнее, но я его сформулировал так… Если школьные или вообще образовательные олимпиады станут как бы «ЕГЭ с другим названием», что тогда останется от самой идеи?.. Что талант можно разглядеть «вне стандартов тестов».

- Это в связи с тем, что пытаются изменить, и правильно пытаются, изменить подходы к школьным олимпиадам? - уточнила советник Президента России Елена Ямпольская, отвечая в четверг, 29 октября, на вопросы журналиста «Комсомольской правды»

- Не знаю, Елена Александровна, - ответил я, - правильно или нет, я не совсем специалист, но вопрос такой у меня есть.

- Хорошо, Александр, понятно. - продолжила Елена Ямпольская. - Мне кажется, что называть олимпиады ЕГЭ с «другим названием» - это, конечно, мне кажется, все-таки некорректно.

Во-первых, начнем с того, что ЕГЭ уже лет десять как не является тестом. Практически по всем предметам тестовая часть давно заменена. И эта самая угадайка - выбери один из четырех вариантов ответа, она абсолютно точно не является теперь основой ЕГЭ.

Это полноценный экзамен, на котором необходимо сейчас продемонстрировать знания и навыки.

Конечно, мы понимаем, что ЕГЭ - это обязательно проверка того, что ребенок изучал в школе и может подлежать контролю в соответствии с образовательным стандартом, с образовательной программой.

А олимпиады - это задания повышенного уровня.

Тут вы правы абсолютно, конечно, это те сложности, которые выходят за пределы базовой школьной программы… В этом, конечно, есть принципиальные отличия.

Но, насколько я понимаю, речь не идет вовсе о том, чтобы проводить олимпиады в формате ЕГЭ или свести олимпиады к проверке того, что проверяется на ЕГЭ. Речь идет о том, что, проводя и организуя те или иные олимпиады, мы должны добиться хотя бы такой же прозрачности, какая существует при сдаче единого госэкзамена.

Должны соблюдаться также единые требования к участникам. Есть, например, у нас Всероссийская олимпиада школьников, которая проводится Минпросвещения России. Есть утвержденное для этой олимпиады единое положение. Оно включает единые требования к заданиям, к пунктам проведения олимпиад, к методике оценивания… К тому, как в конечном итоге конвертируются полученные результаты.

И надо сказать, что итоги Всероссийской олимпиады школьников практически никогда не вызывают каких-то нареканий и возражений. И мне кажется, что примерно по этому образцу и должны быть разработаны такие же единые требования для всех иных олимпиад… Особенно особенно в том случае, если победа в них прямо влияет на последующее зачисление в вуз. Потому что мы все понимаем, что в ряде случаев олимпиада дает возможность, по сути, поступить в вуз в обход ЕГЭ.

Это большая привилегия. Конечно, ее абсолютно заслуживают самые талантливые, самые способные, в том числе и самые работоспособные дети страны. Но мы должны обеспечить полную прозрачность и чистоту происходящего.

И мне кажется, что та работа, которую Минобрнауки ведет сейчас в этом направлении… В том числе это работа над ошибками, которые дали о себе знать в ходе минувшей приемной кампании в вузы… Еще раз хочу сказать, что у меня вызывает большое уважение то, что проблема не замалчивается… Не заметается под ковер, а принимаются конкретные меры.

И - сократилось количество олимпиад, которые дают подобные привилегии, и уменьшилось число ребят, которые могут поступить в вуз без иных испытаний и без ЕГЭ.

Это теперь только победители, а не просто призеры, как это было. А теперь речь идет о том, чтобы каждая олимпиада - вся на просвет - была ясной, чистой и прозрачной. Мне эта деятельность кажется очень-очень правильной.

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