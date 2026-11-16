Когда-то давным-давно магнитное поле в Москве было сильнее. А защита от космического излучения – надежнее. Фото: Shurubura/Shutterstock/Fotodom

Ученые Института археологии Российской академии наук (ИА РАН), Института физики Земли (ИФЗ РАН) и Института географии (ИГРАН) исследовали образцы обожженной керамики, найденные в «Дьяковом городище» – одном из самых древних поселений на территории Москвы, которое располагалось в районе исторического села Дьяково - в южной части нынешнего музея «Коломенское». Из разбитых глиняных горшков разного времени удалось «извлечь» нечто незримое, но удивительным образом сохранившееся - данные о напряженности геомагнитного поля в древности - глубокой и не очень.

Разбитая посуда может пригодится

Культурные слои Дьякова городища накапливались c VIII -VII веков до нашей эры по V-VII века нашей эры. Российские исследователи изучили черепки из нижнего слоя V-II веков до нашей эры и более молодые - те, которые лежали в верхнем слое, относившемуся к III-V векам нашей эры. Соответственно, примерно в это время и были изготовлены горшки или тарелки, которые, в итоге оказались выброшенными, потому что разбились.

Однако благодаря микроскопическим частичкам магнетита – зернам оксида железа, магнитного материала, содержащегося в глине, посуда буквально записала внутри себя данные о напряженности геомагнитного поля, в котором она находилась в момент изготовления.

Суть феномена: в сырых – только что вылепленных - горшках магнитные моменты зерен ориентированы хаотично. Высокая – порядка 700 градусов - температура, сопутствующая процессу обжига глины, изначальную намагниченность уничтожает.

Далее, когда изделие охлаждается, магнитные моменты начинают выстраиваться сообразно линиям магнитного поля Земли – как стрелки компаса. В посуде, остывшей до комнатной температуры, обретенная упорядоченность закрепляется. Горшок превращается в слабый постоянный магнит той или иной силы. И чем сильнее было окружающее магнитное поле, тем больше зерен магнетита выстраивались в одном направлении. И тем сильнее был намагничен горшок – сначала целый, а потом и разбитый - его черепки.

Есть лабораторные методы, которые позволяют точно определить естественную намагниченность образца и, стало быть, соответствующий ей давний магнетизм.

Как сообщили в РАН, напряженность геомагнитного поля в районе нынешней Москвы в V-II веках до нашей эры составляла 63,3 микротеслы – примерно на 50 процентов больше, чем сейчас. Соответственно, и защита от космического излучения у предков москвичей была надежней нынешней.

В V–VII веках нашей эры напряженность упала до 51,5 миротеслы, приблизившись к современным значениям.

Черепки, которые позволили определить, каким «московское магнитное поле» было в прошлом.

Поле куда-то улетучивается

Опубликовав результаты своего исследования в журнале «Физика Земли», российские ученые подтвердили: магнитное поле Земли слабеет. За последние 200 лет его напряженность снизилась на 9-10, а в некоторых регионах аж на 15 процентов. И продолжает снижаться. Об этом свидетельствуют измерения, проведенные с помощью спутников группировки Swarm Европейского космического агентства.

Наглядное подтверждение - северные сияния, которые возникают в результате взаимодействия магнитного поля и потоков заряженных частиц, выброшенных вспышками на Солнце. В ослабленном поле частицам легче проникать в более низкие широты. Вот они и проникают все чаще и чаще, расцвечивая там небо яркими сполохами. Северные сияния в Москве перестали быть редкостью.

О том, что магнетизм планеты уже не тот, свидетельствуют и участившиеся магнитные бури. Их начали вызывать даже слабые солнечные вспышки, провоцируя метеозависимых людей на все более чувствительную реакцию.

Причины изменений до конца не известны. Скорее всего они связаны с некими гидродинамическими процессами в расплавленном ядре Земли, которое вроде бы и генерирует магнитное поле нашей планеты. А может быть, и Солнце помогает. Или что-то еще. Полной ясности нет.

Споры о причинах тех или иных аномалий не мешают многим геофизикам видеть в неуклонном «магнитном ослаблении» грядущую переполюсовку – так называемую магнитную инверсию. Событие, в результате которого Южный магнитный полюс станет Северным и наоборот, приведет к тому, что синяя стрелка компаса будет указывать туда, куда сейчас смотрит красная. Пустяк, казалось бы. Но не исключены и более серьезные неприятности.

О предостережениях ученых и возможных последствиях переполюсовки читайте наш материал на KP.RU.

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