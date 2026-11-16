ФСБ показала допрос девушки, задержанной по делу о подрыве Сергея Заворотного - бывшего пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова и собкора «Комсомольской правды» в Латинской Америке. Фото: СК России / кадр из видео

ФСБ показала допрос девушки, задержанной по делу о подрыве Сергея Заворотного - бывшего пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова и собкора «Комсомольской правды» в Латинской Америке. Получается готовая иллюстрация, как из обычной москвички сделать исполнителя теракта.

Сначала её развели «сотрудники банка», и деньги ушли на «безопасный счёт». По данным ФСБ, обрабатывали её с июля. Дальше пошли задания – по этапам, как в компьютерной игре.

СК показал видео допроса девушки, задержанной за причастность к покушению на Сергея Заворотного.

Первый этап – съездить на Кировоградскую улицу и отчитаться, стоит ли там машина. Она ездила несколько раз. Второй – смотреть, кто садится в машину и кто выходит. Через несколько дней куратор пишет: переходим к третьему этапу – поставить GPS-трекер. Ей присылают координаты закладки и описывают, что искать: «Павербанк маленький, который должен находиться в пакете». Она находит свёрток, внутри прямоугольная коробочка. Отписывается, что нашла. Едет обратно на Кировоградскую, докладывает обстановку, ждёт указаний. Всё это время куратор на связи – пока ставится устройство и пока оно «подключается». Потом команда: почистить чат и идти домой.

В Москве на Кировоградской улице был взорван автомобиль 72-летнего Сергея Заворотного. Фото: Мобильный репортер/АГН Москва

Все остальное она увидела в новостях.

«Вы что сделали? Зачем вы так обманули?» – написала она куратору. Ответ: «Успокойтесь, всё нормально».

Вот он, механизм. Ни одной команды «убей». Человека ведут маленькими шажками, и каждый следующий чуть дальше предыдущего: съездить, посмотреть, забрать, положить. Исполнитель до последнего может думать, что следит за изменником. Или даже преступником, выполняя «задачу спецслужб».

Верить ли, что она не догадывалась? Девушка 20 лет, которая по указке анонимов из телефона ищет закладки по координатам и ставит что-то на чужую машину, обязана была спросить себя: зачем. Вот Дарья Трепова тоже говорит, что не знала про бомбу в бюсте для Владлена Татарского. Верим ей? Я — нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшего собкора «Комсомолки» и пресс-секретаря Азарова подорвала 21-летняя девушка: Спецслужбы Украины завербовали ее, предварительно обманув и обокрав

«Они давали указания, что делать»: Что рассказала на допросе девушка, которая пыталась убить экс-журналиста «КП»