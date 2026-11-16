Бывшего собкора «Комсомолки» и пресс-секретаря Азарова подорвала 21-летняя девушка: Спецслужбы Украины завербовали ее, предварительно обманув и обокрав

Задержана подозреваемая в покушении на Сергея Заворотного. Фото: кадр видео Следственного комитета России

Следственный комитет сообщил: задержана подозреваемая в покушении на Сергея Заворотного - бывшего собкора «Комсомольской правды» и пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова. Москвичка 2005 года рождения. По версии следствия, она попалась на стандартный развод мошенников. Сначала перевела крупную сумму на так называемый безопасный счёт, а потом начала выполнять указания анонимных кураторов. Дошла до того, что установила взрывное устройство под днищем его машины. Искали её следователи вместе с ФСБ и МВД.

Сергей Борисович работал собкором «Комсомолки» в Латинской Америке задолго до рождения молодой девушки, которая подложила бомбу под его внедорожник. Механику превращения людей в террористов-«биодронов» мы уже выучили наизусть. Сначала у человека забирают деньги. Потом – волю. «Чтобы вернуть средства, помогите следствию», «действуйте строго по инструкции», «никому ни слова». Каждый следующий шаг чуть страшнее предыдущего, и каждый объясняют тем, что отступать уже поздно. Сегодня – перевод, завтра – «сфотографируйте объект», послезавтра – свёрток в тайнике.

Расходный материал, которому даже платить не надо. Наоборот, он сам заплатил.

Под осторожной формулировкой СК «взрывное устройство в последующем было приведено в действие» возможные соучастники. Значит, эта история еще не закрыта. Но тот, кто крепит бомбу к днищу, понимает, что на этой машине поедет живой человек. Тут не списать на «жертву мошенников». Поэтому и статья у неё особо тяжкая.

Заворотный в больнице, ему оказывают помощь. СК снова повторяет: силовики не звонят за кодами из СМС и не ведут следственных действий по видеосвязи. Именно эта банальность стоит между обычной москвичкой и скамьёй подсудимых.

Кладите трубку.

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