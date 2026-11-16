Опять недодали: Зеленский нашел новый «кошелек» и теперь грозит союзникам «аудитом»

Владимир Зеленский перестал ставить ультиматумы своим союзникам и начал грозить им проверками. Фото: REUTERS.

Вы его не знаете, вы его еще узнаете! Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский перестал ставить ультиматумы своим союзникам и начал грозить им проверками. На предмет того, кто и как выполнил свои обязательства перед Украиной.

- Мы готовим оценку эффективности существующих коалиций, оказывающих поддержку Украине, — так прямо и заявил он в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале и пояснил, что некоторые там созданные «коалиции» не выполняют «свою миссию» и остаются «пустыми оболочками». Трепещите, паяцы! Сейчас он всех вас выведет на чистую воду. И все про всех расскажет, кто выделяет помощи достаточно, а кто - недостаточно.

Особенно, можно прогнозировать уже сейчас, достанется на орехи США и американскому президенту Дональду Трампу. Во-первых, как уже ранее заявлял сам «просроченный», США «зажали» аж целых 16 миллиардов долларов, которые Киеву были обещаны. Обещали, но не дали, и не надо говорить, что обещанного три года ждут. У Зеленского такого количества времени нет, ему надо побыстрее, не зря же он пообещал, что «будем наполнять» эти самые «пустые оболочки», чем надо.

Просто анекдот про то, как подобрал Зеленский опять кошелек (на самом деле не украл, но отобрал у прохожего), заглянул внутрь, а там снова не хватает. Ну что тут будешь делать! И ведь последние годы Украина существует именно по такой модели экономики. А эти европейцы, наверное, полагали, что он шутит, когда Зеленский излагал всему миру экономическую программу Украины еще до того, как победил на выборах президента: «Вы даете нам деньги, а мы вам их … не возвращаем». Думали, это такая реприза у комика? Типа, как он на пианино якобы «поиграл». Да нет, дорогие, это был прогноз, который оправдался на все сто процентов.

Сколько там Украина задолжала, 200 миллиардов, 300, 500? На самом деле ни порядок цифр, ни точные суммы уже не важны. Потому что Украина никогда никому ничего не вернет. А еще и спросит со всех, кто недодал грошей, и потребует доложить, да со всеми штрафами и пенями. Он еще подсчитает, сколько десятков миллиардов ему недодали эти европейские терпилы.

А европейцам надо затянуть потуже пояса на своих штанах, или что там они сейчас носят. И выполнять все капризы «просроченного», причем, соблюдая установленный им график выплат. Чтобы не опаздывать ни на день и ни на час.

Все-таки здорово он смог их построить. Что называется, настоящую хуцпу даже самый последний поц не пропьет. Тем более, не пронюхает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Украине придумали, как избежать революции: домой должно вернуться как можно меньше ВСУшников

Лучше бы молчал: Зеленский попытался ответить на острые вопросы, но опозорился