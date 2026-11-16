Люди возвращаются с определенными навыками, с уменьшенным ощущением риска и повышенным чувством справедливости. Это касается не только криминала, но и социального напряжения Фото: REUTERS.

Бывший глава Николаевской областной администрации Украины Виталий Ким недавно (в июле) был повышен до должности министра Незалежной по делам ветеранов. И на этом посту ему приходится заниматься совсем не теми проблемами, что раньше. А проблем этих, судя по его словам, вагон и маленькая тележка. Во всяком случае, сам Виталий видит, как минимум, несколько среди тех, что относятся к его компетенции. И наиглавнейшая из них — возвращение ВСУшников после окончания конфликта к мирной жизни. Он считает, что в Киеве сильно недооценивают опасность, потому что дело может дойти даже до революции.

- Это точно будет. Так было после каждого конфликта. Люди возвращаются с определенными навыками, с уменьшенным ощущением риска и повышенным чувством справедливости. Это касается не только криминала, но и социального напряжения, революций и других процессов, - предупредил Ким.

Кроме потенциальной революции возвращение ВСУшников после окончания войны спровоцирует и массу иных, связанных с этим процессом проблем. Например,

- экономика страны должна быть готова к интеграции ветеранов, а этой целый комплекс мероприятий, которые никто и не думает проводить;

- открытие границ после окончания войны спровоцирует массовый выезд украинцев за границу.

Как говорится, и так далее. Не знаем насчет революции — если в Незалежной возможно такое, то, скорее всего, только в привычной ей формате Майдана. А «майданы» без денег и внешнего финансирования не запускаются. Вот бандитский беспредел на территории, оставшейся у страны и повальная региональная атаманщина, совсем как в финальном сезоне сериала «Слуга народа» - это другое дело. Это штука для самостийных привычная. Кстати, Ким еще не стал экстраполировать, какую угрозу принесут с собой бывшие ВСУшники в страны Евросоюза, которым натасканные на фронте боевики покажут такую кузькину мать, что им все проблемы с мигрантами из Азии и Африки покажутся детскими игрушками.

Прогнозы Кима не просто логичны, это прямо-таки железобетонная логика. Но есть ли какой выход из ситуации и способ избежать такого варианта развития событий?

Если верить Киму, то он есть и очень простой — надо просто продолжать воевать. А что — все суперлогично: чем меньше украинцев останется в живых на фронте, тем меньше их вернется к мирной жизни, тем меньшее количество их сможет устроить майдан или беспределить в регионах с Европами. То есть, чем меньше украинцев, тем больше порядка и спокойствия в государстве.

И ведь не возразишь.

Есть только один нюанс: если эту логику экстраполировать и дальше, то возникает еще более логичный вопрос — а зачем в таком случае нужно существование такого государства, как Украина? И не зря ли Москва предлагает это государство сохранить, если без него всем соседям Незалежной жить будет спокойнее?

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