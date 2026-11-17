Вопрос дня: А вас классика чему-то плохому научила? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Анатолий Вассерман, экс-депутат Госдумы:

- Насколько я могу судить, изымать что-то из классики могут только люди, которых классика не научила ничему хорошему. Поскольку я к таким людям не отношусь, я не могу понять смысл этой затеи. Нынешний поток предложений запретить все подряд, с моей точки зрения, это преступление против общества.

Сергей Попов, доцент Воронежского госуниверситета:

- В советские годы из школьных учебников убирали строчку из Есенина «Счастлив тем, что целовал я женщин». Считалось, что рано детям думать о таком. Но нужно не убирать, а объяснять. В «Евгении Онегине» про героя говорят «он фармазон, он пьет одно стаканом красное вино». Тоже уберем? Но ведь это не о пьянстве! Это культурная отсылка к традициям Древнего Рима, где знать разбавляла вино водой.

Ирина Яковлева, специалист по лечению зависимостей:

- Пушкинские строки про кружку - это не пропаганда пьянства, а голос тоски и утешения, и вырывать их из контекста нелепо. Если уж искать «плохое», то скорее ему учит не литература, а ханжеская цензура, подменяющая смысл классики морализаторством.

Дмитрий Высоцкий, автор и режиссер мультсериалов:

- Литературная классика научила меня тому, что не стоит читать до обеда советских газет, что злые языки страшнее пистолета, что нас всех пригласили, чтобы сообщить пренеприятное известие, что люди отчего-то не летают, но мир, возможно, спасет красота. Что из этого хорошо, а что плохо - трудно сказать. Одно несомненно: тому, что с горя можно выпить кружку, меня точно научил не Пушкин.

Вася Ложкин (Алексей Куделин), художник и сценограф:

- В русской классической литературе ничего опасного для детей нет. Я в детстве читал более страшные книжки - например, историю Древнего Рима и Греции. Там описано много дурных примеров, но это не стало руководством к действию.

Марина Муравьева, психолог:

- Классика плохому не научит, это ДНК русской души. К сожалению, со времен Ивана Грозного «бояре» научились своим рвением искажать самые здравые идеи. Надо же понимать, что эти строки Пушкина - не про алкоголизм, а про сложность русского характера, и кружка - это метафора.

Карэн Бадалов, заслуженный артист РФ

- А как определили, что в кружке был не чай?

Оксана Полонская, литературный редактор:

- Когда я вышла замуж, услышала упрек: «Ты стала совсем как Душечка в рассказе Чехова - во всем слушаешься мужа, смотришь на мир его глазами». Эти слова меня задели - я привыкла уважать классику и мне не хотелось быть похожей на отрицательного персонажа. Но с приходом жизненного опыта я все чаще думала: а чем плоха Душечка? Разве это нехорошо - любить человека, стараться не травмировать его, не перечить по пустякам? Может, классик погорячился?

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