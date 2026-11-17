Светлана Немоляева обратилась к Ларисе Долиной после ее решения уйти со сцены Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Лариса Долина решила приостановить концертную деятельность примерно на год. Народная артистка России намерена посвятить это время восстановлению здоровья и подготовке новой музыкальной программы. Новость о предстоящем перерыве прокомментировала корреспонденту KP.RU народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Актриса считает, что певица могла устать после непростого периода, и пожелала ей справиться со всеми переживаниями.

«Это ее дело. Она, наверное, устала. Я думаю, пережить такое тяжело любому человеку, и очень волевому, и очень сильному, какой, наверное, она является. Я думаю, дай ей Бог, чтобы она со всем этим справилась и чтобы все это ушло в прошлое. Я ей пожелаю этого», — сказала Немоляева.

Поддержал коллегу и Григорий Лепс. Певец уверен, что даже продолжительный перерыв не повлияет на положение Долиной в российской музыке. По его мнению, она в любом случае останется одной из самых ярких артисток страны.

«Решение большого-большого очень артиста или артистки в данном случае, как она решит, так оно и будет. Человек вправе распоряжаться своим временем, своим здоровьем, своим положением на эстраде и так далее, и тому подобное», — заявил Лепс корреспонденту KP.RU на концерте «Ээхх, Разгуляй!» от «Радио Шансон» в Москве.