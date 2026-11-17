Кроссовер Omoda C5 обновился. Фото: пресс-служба бренда

В Китае начались продажи модернизированного кроссовера, который российским автомобилистам знаком под названием Omoda C5. Стоимость новинки в зависимости от комплектации составляет 77,9–83,9 тысячи юаней. В пересчете на российскую валюту это приблизительно 960 тысяч — 1,03 млн рублей. Подробности о модели опубликовало издание "За рулем".

Обновление автомобиля оказалось преимущественно косметическим. Основные параметры кузова остались без изменений: длина составляет 4400 мм, ширина — 1830 мм, высота — 1588 мм, а расстояние между осями достигает 2630 мм. При этом дизайнеры пересмотрели оформление передней части, добавив в экстерьер больше черных декоративных элементов.

Существеннее преобразился интерьер. Перед водителем и пассажиром теперь располагается объединенный комплекс Nebula, состоящий из двух дисплеев диагональю по 10,25 дюйма каждый. Их суммарный размер достигает 20,5 дюйма. Мультимедийная система функционирует на базе программной платформы Lion 5.0 AI.

Также производитель изменил конструкцию селектора трансмиссии и пересмотрел варианты оформления салона. Теперь покупателям доступен исключительно черный интерьер, тогда как прежние серо-голубые сочетания цветов исключили из палитры.

Силовая установка осталась прежней. Кроссовер оснащается 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 156 л. с. В качестве трансмиссии используется вариатор, передающий тягу на передние колеса.

На российском рынке дорестайлинговая версия этой модели выпускается под маркой Jeland C5 на производственных мощностях завода «АГР» в Калуге. Не исключено, что изменения, уже представленные китайским покупателям, в дальнейшем появятся и в российской версии автомобиля.

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