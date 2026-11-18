Сейчас в Киеве проблема добраться с одного берега на другой. Фото: Global Look Press\Michael Kudryavtsev

В Киеве неожиданно прозвучал голос разума. Нет, не по поводу мирного соглашения. После удара по Крымскому (Керченскому) мосту даже для тех, кто молился на мир, стало ясно, что украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский поднял градус эскалации на практические максимальную высоту и намерен воевать дальше, пока даже Кулеба не устанет отмахиваться от русских солдат своей лопатой. Голос разума, который подал депутат Верховной рады Сергей Нагорняк, касался альтернативного варианта переправы через Днепр в границах столицы Украины. А то сейчас киевляне в основной своей массе доезжают до начала мостов на одном береге и пешком идут по ним на другой берег.

Нагорняк критически оценил перспективу строительство тоннеля под руслом реки с одного берега Днепра на другой.

- Первый автомобиль по туннелю под Днепром в Киеве сможет проехать при оптимистическом сценарии в 2036-м – если начнут строить сейчас, - заявил Нагорняк и рассказал, что, по его мнению, вместо туннеля необходимо укрепить Южный и Северный мосты дополнительными опорами со стороны воды. Это можно сделать гораздо быстрее, без затрат в 500 млн евро и привлечения иностранных специалистов.

Мэр Киева Виталий Кличко у одного из разбитых мостов Фото: REUTERS.

Впрочем, в такой вариант он сам верит очень слабо, поскольку украинские чиновники демонстрируют что угодно, но только не профессионализм.

- Нужно, чтобы профильное министерство перестало фантазировать о тоннелях. Министерство уже в 12 часов ночи, после первых попаданий баллистики по мостам, должно было собраться с подрядчиками, строителями и дорожниками, чтобы к утру открыть хотя бы две полосы из четырёх. Этого не сделали, - раскритиковал депутат украинские власти. - Вместо этого мы слышим какие-то фантастические идеи о переходах и понтонных переправах. Это полная чушь.

Напомним, в Киеве сейчас помимо тоннеля под руслом Днепра усиленно обсуждают варианты запуска:

- переправ на пассажирских лодках вместимостью от 100 до 150 пассажиров (очень актуально для зимы, когда Днепр будет покрыт льдом);

- организации паромных переправ (аналогичная степень актуальности);

- строительства понтонных мостов-переходов, которые превращает в «клочки по закоулочкам» самый легкий ударный беспилотник.

И ни один из предложенных вариантов не способен решить задачу обеспечить логистику даже на 30-40% по сравнению с мостом. Так, например, как подсчитали уже украинские эксперты, одна понтонная переправа сможет обеспечить пропускную способность до 130 машин в сутки. Маловато, конечно, но, видимо, такие понтоны. Которые, как рассказали некоторые «эксперты», в Киеве якобы уже начали сооружать.

К тому же, как к парому, так и к понтонной переправе, тем более, к въезду в тоннель и выезду из него надо обеспечивать подъездные пути, то есть, строить дороги, а это тоже требует времени и денег.

А еще несколько дней тому назад депутат из «Слуги народа» Александр Качура обещал, что за какие-то полтора миллиарда долларов США некая американская фирма построит такой тоннель всего за пару-тройку месяцев. Главное — заплатить деньги.

Нет, конечно, если под тоннелем подразумевается некое подобие схрона, который рыли бандеровцы, прячась от Красной армии и отрядов НКВД. То можно, конечно, и за такое время управиться. Но нормальный тоннель — это, по меньшей мере, год-полтора проектно-изыскательских работ для выбора места, анализ грунта, уровня грунтовых вод, инженерные расчеты самого тоннеля, потом составление сметы, сами строительные работы. В общем и целом, если посмотреть на этот процесс нормально, с инженерной точки зрения, то 10 лет, как объявил Нагорняк — это слишком оптимистично. Надо сначала ответить на вопрос о том, может ли Украина, вообще, построить такой тоннель.

И вряд ли ответ на него будет положительным.

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