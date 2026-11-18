Садиться за руль в подобных условиях – не то, чтобы страшно. Но нужно чуть больше осторожности, чем обычно Фото: Иван МАКЕЕВ.

До календарной зимы еще пара недель, но настоящая – уже пришла. На улицах выпал снег, дороги скрылись под белым покрывалом. Садиться за руль в подобных условиях – не то, чтобы страшно. Но нужно чуть больше осторожности, чем обычно. Напоминаем, как правильно вести автомобиль в такую погоду.

ПРОВЕРКА ПОКРЫШЕК

- Конечно, для начала убедимся, что машина обуты в зимние шины, - предупреждает автоэксперт Андрей Ломанов. – Если по какой-то причине – допустим, последний месяц вас не было дома – вы это не сделали, то на дороги лучше не выезжать. Воспользуйтесь такси, каршерингом, или общественным транспортом. Добраться до ближайшей шиномонтажки «ползком» - можно, конечно. Но осторожно. Хотя лучше подождать пару дней – в центральных регионах России снег скоро растает.

«НЕТ» РЕЗКИМ МАНЕВРАМ!

Сам процесс управления должен быть плавным. Сцепные свойства с дорожным покрытием в снег, слякоть и дождь заметно снижаются. Не говоря о том, что под снегом может быть лед! Так что даже на зимних покрышках следует соблюдать осторожность.

- Тут действует набор простых правил: держим дистанцию больше, плавно разгоняемся и тормозим, избегаем резких перестроений. В повороты заходим на более медленной скорости, чем привыкли. Стараемся свести к минимуму риск сноса, заноса или скольжения, - добавляет Андрей Ломанов.

Плюс помним – на дороге мы не одни. И если в своих навыках вы можете быть уверены, то поручиться за соседей за потоку – нельзя. Следите за окружающей обстановкой, старайтесь предугадывать маневры других водителей, будьте готовы быстро среагировать, если кого-то рядом «понесет» на скользком асфальте. Хотя… все это надо делать и летом.

И да - запас незамерзайки, щетка для снега и тряпочка для протирки датчиков, фар и зеркал заднего вида обязательно должны быть в машине! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

ПОЛНЫЙ ПРИВОД – НЕ ПАНАЦЕЯ

Если машина полноприводная, это само по себе хорошо. Когда мотор вращает все четыре колеса одновременно, сцепление с покрытием – лучше. Так что и по заснеженным трассам можно ездить увереннее, не говоря уже о бездорожье. Тут важно, чтобы эта уверенность не вышла боком…

- Владельцы подобных авто порой считают, что для них действуют иные законы физики. Да, разгоняется такая машина увереннее. Но тормозит – точно не лучше обычных! – предупреждает Андрей Ломанов. – Обязательно держите этот факт в уме. Обращаться с педалью тормоза надо предельно аккуратно в любом случае. И не забывать про дистанцию, которая в такую погоду крайне важна.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОМОЩНИКИ НЕ ВСЕГДА ПОМОГАЮТ

Обилие «дорожных ассистентов» заметно упрощает жизнь. Современные машины, даже бюджетные, сами следят за движением в полосе, поддерживают нужную скорость, умеют контролировать дистанцию… Только все это благолепие обеспечивает электроника, хитроумные датчики, радары и лидары, которые в плохую погоду могут… сбоить.

- Тут грязь прилетела, тут что-то снегом забилось, тут проводок «закоротил» из-за дорожных реагентов. И вот машина «ослепла», данные собираются некорректно, а электронные помощники начинают «чудить», - рассказывает Андрей Ломанов. – Если привыкли им доверять безоговорочно – лучше отвыкнуть. В плохую погоду они способны подвести в самый неподходящий момент.

Не говоря о том, что на заснеженной трассе машина не увидит разметку и может начать сигнализировать о том, что мы «движемся не по правилам». Та же проблема – с нечитаемыми дорожными знаками, занесенными снегом и грязью. Так что в переходный период, когда на трассах много слякоти, грязи, воды, таких «помощников» лучше отключить. Либо, по крайней мере, внимательно контролировать их работу.

И да - запас незамерзайки, щетка для снега и тряпочка для протирки датчиков, фар и зеркал заднего вида обязательно должны быть в машине!

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