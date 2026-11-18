Встреча Путина и Си самодостаточна. Российско-китайские отношения развиваются как важнейшая ось современной мировой политики. Им было что обсудить и помимо встречи с Трампом Фото: REUTERS.

Лидеры РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин на саммите АТЭС обсудили международную обстановку и развитие двусторонних отношений. Наш президент отметил, что беседа с другом Си была обстоятельной. Си Цзиньпин назвал отношения двух стран прочными и выступил за дальнейшее углубление сотрудничества и формирование многополярного мира. Переговоры в резиденции «Цилинь Шаньчжуан» шли более двух часов.

На Радио «КП» говорили с главой направления диписследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александром Бобровым.

СВЕРИТЬ ЧАСЫ

- Насколько важно было Москве и Пекину сверить часы перед встречей трех лидеров?

- Встреча Путина и Си самодостаточна. Российско-китайские отношения развиваются как важнейшая ось современной мировой политики. Им было что обсудить и помимо встречи с Трампом. И в этом стратегическом треугольнике отношения Москвы и Пекина, конечно, ближе чем Пекина и Вашингтона. Потому встреча российского и китайского лидеров до общей встречи с лидером американским - она логична.

- Си сравнил отношения Россия и Китая с горой, которую не поколебать, Путин ответил, что мы работаем спина к спине — это сигнал Вашингтону, что вбить клин на переговорах между русскими и китайцами не получится?

- Что значит работать «спина к спине»? Это когда ты можешь отбиваться от наступающих, и на тебя не давит страх ножа в спину. Надо учитывать и сложное геополитическое окружение Китая — от Японии и Южной Кореи до Тайваня. И за теми усилиями, которые Россия предпринимает для создания кордона от Норвегии до Турции — Пекин видит и понимает, что русские не только отбиваются от возникающих текущих проблем на западе, но и продолжает считать, что Москва имеет счастье иметь на востоке надежного партнера, и ШОС тому пример.

Лидеры РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин на саммите АТЭС обсудили международную обстановку и развитие двусторонних отношений Фото: REUTERS.

САНКЦИИ НЕ СРАБОТАЛИ

- Лидеры России и Китая сделали акцент на прагматике - а где возможны взаимные точки роста?

- Сейчас взрывной рост поездок наших в Китай - это создает условия для взаимодействия по многим направлениям. И это будущее не сотен тысяч, а миллионов людей, которые пользуются и готовы будут пользоваться инфраструктурой растущих двухсторонних связей.

- Путин, говоря о предварительных итогах многолетней санкционной войны, сказав и о росте нашего ВВП, и о минимальном госдолге, а как в Азии к этому относятся?

- Страны АТЭС создают регион, где не будет разделительных барьеров. Там АСЕАНоцентричная структура взаимодействия, которая включает все внерегиональные центры силы, в том числе, Россию. И очевидно, что односторонние рестрикции— они не сработали. И то, что Россия не просто выживает под санкциями, а демонстрирует рост, говорит о том, что подобного рода «взаимодействия» в мировой экономике не должны быть в нормальной жизни. Тут Европа сама себя высекла.

А ДОЛЛАР ГДЕ?

- Ряд стран АТЭС переходят во взаиморасчетах на национальные валюты?

- Переход на нацвалюты - удобный элемент в двухсторонних расчетах. Но когда говорим про многосторонние форматы, нужно вырабатывать способы взаимодействия универсального характера. В свое время доллар и евро были такими универсальными.

- Сейчас уже нет?

- Нет. И страны АТЭС пытаются выработать модель взаимодействия, которая будет учитывать и национальную специфику. И масштабироваться на такие разные экономики как, например, экономика Китая и Австралии.

- В следующем году на нашем Дальнем Востоке заработает режим преференция — он станет магнитом для азиатских компаний?

- Они смотрят по все азимутам. Но то, что это возможность укрепления нашего экспортно-импортного потенциала - это очевидно. Пока мы не всегда в центре логистических цепочек, а тут возникает дополнительная возможность.

В АЗИИ НАС НЕ ОТВЕРГАЛИ

- Путин напомнил, что мы - лидер по экспорту зерна и удобрений в мире и предложил нашу страну в качестве председателя АТЭС в 2035-м. Как страны вроде Японии или Таиланда реагируют на возвращение России в число главных игроков в регионе?

- Вообще-то Токио не так давно присоединился к «коллективному западу» в противостоянии с Москвой. Остальные же страны азиатского региона продолжали выстраивать взаимодействие с Россией - как и в предыдущие годы. Многое способствует движению России на Восток. А наша заявка на проведение АТЭС — не первая. В 2012- мы такой саммит успешно провели. И от нового проведения все только выиграют.

ЯЛТЫ 2.0 НЕ БУДЕТ?

- На западе пишут, что «завтра будет новая Ялта». А о чем реально могут договориться лидеры трех крупнейших ядерных держав за столом переговоров в Китае?

- Это не новая Ялта. Ялтинская конференция проводилась в конце Второй мировой лидерами стран-союзников в борьбе с фашизмом. Сейчас мы на пороге развития тех глобальных процессов, которые могут развиваться так или эдак.

- Задача России и Китая и США какая?

- Стабилизировать расползающийся миропорядок. Все-таки мы — постоянные члены Совбеза ООН и главные члены ядерного клуба. От нашей совместной декларации зависит то, насколько прогнозируемым и безопасным будет развитие всех региональных и мировых процессов. И сам факт того, что эта встреча в принципе проводится в таком формат - абсолютно беспрецедентный шаг. Он говорит о том, что мы играем особую роль с точки зрения поддержания международного мира и безопасности.

- После заявлений по итогам этой встречи — на что стоило бы обратить внимание?

- Надо обратить внимание на темы трехсторонней декларации. Которые сейчас дорабатывается всеми тремя странами. Это важный камертон, который задает тон всем мировым процессам. Главные темы, которые войдут в итоговую декларацию - контроль над вооружениями и региональные конфликты . И тут важно отсутствие Европы - это маргинализация их роли в международных процессах...

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