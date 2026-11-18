Выступление Владимира Путина на саммите АТЭС-2026 в Китае Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин прилетел в Китай поздно ночью. А уже утром 18 ноября началась его программа в Шэньчжэне. Сначала он отправился на деловой форум, где выступил перед представителями крупнейших мировых компаний. После этого Владимир Путин провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

Выступление Путина на Деловом саммите форума АТЭС. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ Европейский союз не смог адаптироваться к перекрытию дешевых и стабильных поставок российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали его процветание, заявил Владимир Путин на Деловом саммите форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество»

Выступление Владимира Путина на саммите АТЭС-2026 в Китае

Президент России поднялся на сцену сразу после вступительного слова хозяина нынешнего саммита Си Цзиньпина, и сразу отметил, что еще в 2012 году, когда Россия принимала АТЭС, лидеры, конечно, строили планы, что организация будет расти, но что такими темпами, никто даже подумать не мог:

«Произошел, без преувеличения, тектонический сдвиг», - так президент назвал прорыв, который совершили страны региона.

Президент России Владимир Путин прилетел в Китай поздно ночью Фото: REUTERS.

Судите сами, на АТЭС приходится:

- более 60% мирового ВВП,

- 36% населения,

- 50% мировой торговли товарами

- 35% мировой торговли услугами.

- в регион стекается более 60% мировых инвестиций, потому что здесь сосредоточены емкие рынки сбыта, базируются ведущие мировые компании, передовые научно-исследовательские и образовательные кластеры.

- Это произошло благодаря странам Азии. Они совершили гигантский прыжок вперед. Из мировой фабрики, где западные компании размещали лишь сборочные производства, стали лидерами глобального развития, локомотивами инноваций, сами задают долгосрочный вектор в сложнейшем машиностроении и робототехнике, в области цифрового развития, искусственного интеллекта.

Президент России поднялся на сцену сразу после вступительного слова хозяина нынешнего саммита Си Цзиньпина Фото: REUTERS.

Но Владимир Путин и заметил, что такие изменения (он назвал их неотвратимыми) не всегда воспринимается адекватно. Речь, конечно, про запад, который никак не может смириться с потерей роли гегемона:

- Вместо того, чтобы адаптироваться, бывшие гегемоны стремятся сдержать развитие тех, кто демонстрирует успехи и прогресс, - подчеркнул президент. - Но практика показала, что прежние инструменты доминирования и принуждения - изжили себя. Да, санкции, тарифы, экспортные ограничения все еще имеют эффект, но полностью затормозить рост и тем более сокрушить экономику конкурентов они уже неспособны.

Что сказал Владимир Путин об экономике России

В зале сидели представители крупнейших мировых компаний. Они прекрасно знают, о чем говорил президент России - сами работают на глобальных рынках. И ищут новые. Вот для этого этот форум задумывался. Поэтому Владимир Путин тут перешел к «презентации» России и нашего рынка. А нам есть что показать:

- Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом, но наша страна в силу своего географического положения, национального характера наших народов, роли в мировой экономике и политике достойно прошла через эти испытания, - заявил российский лидер и снова повторил, что санкции бьют не только по тому, против кого они применяются, а по всем вообще.

Фото: REUTERS.

«Европейский союз не смог адаптироваться к отказу от нашего рынка», подчеркнул Путин.

А для России, по словам президента, наоборот, санкции стали стимулом взяться за ум и развернуть экономику:

- За прошедшие три года ВВП России увеличился более чем на 10% и продолжает расти. Мы входим в число крупнейших экономик мира и занимаем первое место в Европе. На низком уровне остается безработица (2,3%), под контролем инфляция, и госдолг – в пределах 17%, один из самых низких в мире.

Похвалил Владимир Путин и нашу банковскую систему: «Нам удалось создать сеть, обеспечивающую платежи практически по всему миру», - сказал он.

И это был мощный аргумент в пользу работы с Россией. Но не самый. После этого Владимир Путин отдельно остановился на нашей цифре и инновационных разработках:

- Российская экономика не просто растет, качественно меняется ее структура - об этом свидетельствует состав российской бизнес-миссии: в значительной степени здесь представлен наш высокотехнологичный, цифровой и финансовый сегмент экономики, агропромышленный комплекс, производители продукции с глубокой переработкой, - представил нашу делегацию президент. - Россия - в авангарде цифровой трансформации. Наши две флагманские языковые модели входят в число лучших в мире. Российские платформы городских сервисов присутствуют в порядка 40 странах. Динамично растет рынок интернет-торговли, российские маркетплейсы – в десятке крупнейших в мировом масштабе, а финансовые институты и банки занимают лидирующие позиции по качеству и удобству сервисов. Подавляющее большинство государственных услуг в России уже оказывается в электронной форме. В целом цифровые платформы и искусственный интеллект, без преувеличения, совершают революцию в российском образовании, медицине, науке и в государственном управлении.

Президент подчеркнул: мы не просто это все развиваем, а готовы делиться и пригласил всех на Форум будущих технологий, который пройдет в России в феврале 2027 года.

Бизнесмены прислушались. Путин уехал (у него по плану двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином), а наши бизнесмены, которые внушительным десантом высадились в Шэньчжэне, остались. Сколько новых контрактов планируется подписать на этом форуме, пока никто не говорит, но настроение у всех явно отличное.

Переговоры Владимира Путина с Си Цзиньпином в Китае

Не дожидаясь окончания форума кортеж Владимира Путина полетел по улицам Шэньчжэня в Госредизенцию «Цилинь Шаньчжуан», где его уже ждал Си Цзиньпин и… добрая половина российской делегации - в этих переговорах приняли участие и вице-премьеры, и министры, и руководители госкорпораций, и главы крупных компаний. Стол для переговоров России и Китая пришлось ставить такой большой, что люди на разных его концах не то, что могли не услышать друг друга, но кажется, даже не увидеть. Но лидеры сели в центре друг напротив друга.

Кстати, «друг». «Друг» - слово, которое отлично эту встречу характеризует. Оно, кажется, было произнесено больше всего раз.

- Уважаемый президент Путин, мой дорогой друг! - начал встречу Си Цзиньпин. - Весьма символично, что сегодняшняя встреча – наша 50-я по счету.

Фото: REUTERS.

Более того, в этом году 30 лет, как Китай стал нашим стратегическим партнером.

- Под нашим с вами твёрдым руководством китайско-российские отношения были и остаются неподвижны, как гора, при любой невзгоде в мире, имеют широкие перспективы и не подвержены сиюминутной мировой конъюнктуре, - продолжал Си. - Они привносят больше стабильности и определённости в турбулентный, хаотичный мир, служат образцом отношений нового типа между великими державами, отличающихся равноправием, взаимоуважением, добросовестностью и взаимовыгодным сотрудничеством.

Китай, и правда, наш большой партнер. Можно даже сказать самый большой - с 2010 года именно с Китаем мы торгуем больше других. А Россия в доле китайского внешнего оборота занимает пятое место (что весьма внушительно, учитывая размер экономики и торговли КНР).

Наш товарооборот стабильно переваливает за 200 миллиардов долларов. В 2024 году был рекорд - 245 миллиардов, но уже в этом году он будет побит - к этому все идет, рассказывали в Кремле.

- Уважаемый господин Председатель! Дорогой друг! - поприветствовал друга в ответ Владимир Путин. - Искренне рад встретиться с Вами в Шэньчжэне. Думаю, не случайно Вы выбрали местом встречи представительных делегаций зоны АТЭС именно здесь, в этом быстроразвивающемся, таком красивом месте, которое, безусловно, является символом процветания Китая.

Фото: REUTERS.

Президент прав, Шэньчжэнь для Си - особое место и его успех - личная радость для семьи председателя КНР. Дело в том, что отец товарища Си - Си Чжунсюнь в 70-х годах прошлого века сыграл ключевую роль в том, чтобы Шэньчжэнь из небольшой рыбацкой деревни превратился в современный мегаполис. На это потребовалось меньше 50 лет - Путин назвал это хорошим примером для подражания.

- И у нас общая цель – обеспечение мира и процветания в АТР. Будем работать, как Вы сами любите говорить, спина к спине на благо народов России и Китайской Народной Республики, - Путин продолжал «дружескую тему».

После этого он снова перечислил цифры рекордного товарооборота и отметил, что его очень радует совместная работа в науке и инновациях.

- Развивается и транспортная связанность, активизировано сотрудничество в гуманитарных сферах, и этому способствует, безусловно, практика безвизового режима, введённого по Вашей инициативе. Турпоток увеличился сразу на 43%, - сказал президент.

Завершил вступительную речь Владимир Путин снова на дружеской ноте: «Мы очень рады быть здесь, среди друзей», - заключил он.

Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры в формате рабочего завтрака

Путин и Си сверили часы перед «встречей века»

После этого переговоры продолжились за закрытыми дверями - лидеры вместе с делегациями продолжили обсуждать экономические вопросы, энергетику, финансы, искусственный интеллект…

А потом Си пригласил Владимира Путина на завтрак (конечно, рабочий). Здесь уже в узком кругу лидеры говорили о внешней политике и безопасности. Конечно речь шла и об Украине, о Корее, Путин рассказал как прошли переговоры с американцами (и в Абу-Даби, и в Москве, куда прилетали спецпредставители Трампа Уиткофф и Кушнер). И конечно, Путин и Си в очередной раз «сверили часы» перед завтрашними переговорами с Дональдом Трампом.

В четверг лидеры встретятся снова, но уже не вдвоем, а втроем - запланирована историческая встреча: Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин. К ней сейчас идут уже последние приготовления, и лидерам есть, что обсудить с глазу на глаз перед таким важным мероприятием.

KP.RU следит за визитом Владимира Путина в Китай, текст обновляется

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