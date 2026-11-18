Стали известны сроки выхода нового кроссовера Li Auto L6 в России. Фото: сайт фоттон

Обновленный гибридный кроссовер Li Auto (Lixiang) L6 появится в продаже в России уже в декабре 2026 года. Об этом сообщает издание «За рулем».

О планах вывести модернизированную модель на российский рынок представители китайской марки рассказали во время московской презентации более крупного кроссовера Li L8. Обновленный L6 немного увеличился в размерах: его габариты теперь составляют 4935 × 1960 × 1735 мм, а расстояние между осями достигает 2920 мм.

Одним из главных изменений стала аккумуляторная батарея, емкость которой выросла на 40% — до 51 кВт·ч. Благодаря этому кроссовер способен проехать исключительно на электротяге до 300 км, а суммарный запас хода с учетом работы гибридной установки достигает 1250 км.

Также Li Auto L6 получил доработанную подвеску и последовательную гибридную систему с двумя электродвигателями. Их совокупная отдача составляет 408 л.с. Разгон с места до 100 км/ч у обновленного кроссовера занимает 5,4 секунды.

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