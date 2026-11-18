Снижение продаж авто европейских марок. Фото: sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

В октябре 2026 года российский рынок автомобилей европейских марок продемонстрировал отрицательную динамику. Согласно статистике агентства «Автостат», за месяц в стране продали 5,7 тысячи таких машин. Это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом результаты за десять месяцев свидетельствуют о росте спроса на европейские автомобили. С января по октябрь включительно россияне приобрели около 55 тысяч машин этих брендов. По сравнению с тем же периодом 2025 года показатель увеличился на 45%.

Лидирующие позиции по итогам первых десяти месяцев 2026 года сохранили Volkswagen, BMW и Audi. Продажи автомобилей этих производителей составили 13,2 тысячи, 12,5 тысячи и 10,8 тысячи экземпляров соответственно. Следом расположились Mercedes-Benz с результатом 8,5 тысячи машин и Skoda, показатели которой достигли 3,7 тысячи автомобилей.

В числе других востребованных в России европейских марок оказались Land Rover, Porsche, Volvo, MINI и Citroen. При этом спрос на две последние марки остается сравнительно небольшим: за отчетный период было реализовано примерно по 300 автомобилей каждой из них.

На европейские бренды сейчас приходится около 5% российского автомобильного рынка. Все машины этого сегмента поступают в страну благодаря параллельному импорту. Примечательно, что примерно 60% поставок осуществляются через Китай.

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