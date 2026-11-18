В Германии запустили роботакси. Фото: Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

Американский сервис заказа поездок Uber совместно с китайской технологической компанией Momenta начал испытания беспилотных такси в Мюнхене. Жители города уже могут записаться в лист ожидания через мобильное приложение Uber, а тестовые автомобили приступили к движению по городским улицам. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителей компаний.

Первый этап проекта охватывает северные районы столицы Баварии, включая территории рядом с Олимпийским парком. Воспользоваться автономными автомобилями смогут некоторые клиенты, выбирающие тарифы UberX, Electric и Comfort. При этом на данном этапе пассажиров разрешено забирать и высаживать только в специально определенных точках.

Во время испытаний поездки не будут требовать оплаты. В каждой машине предусмотрено присутствие подготовленного специалиста по безопасности. Он не управляет автомобилем в обычных условиях, однако должен вмешаться в случае возникновения опасной ситуации и при необходимости взять управление на себя.

Запуск проекта стал возможен благодаря разрешениям на тестирование высокоавтоматизированных транспортных средств, которые Momenta получила от Федерального ведомства автомобильного транспорта Германии. В дальнейшем компании намерены постепенно увеличивать территорию работы беспилотников и расширять круг пользователей сервиса.

Для передвижения в условиях интенсивного городского трафика автомобили Momenta оборудованы несколькими типами сенсоров. Камеры, радары и лидары совместно собирают информацию об окружающей обстановке и позволяют создавать трехмерную модель пространства с точностью до одного сантиметра.

Важную роль в развитии программного обеспечения играют данные о сложных дорожных ситуациях, полученные более чем с 1,4 млн серийных автомобилей. Речь идет о машинах Mercedes-Benz, BMW, Audi и Volkswagen, оснащенных системами помощи водителю китайского разработчика.

В то же время в другом проекте Uber, который реализуется в Мюнхене вместе с компанией Autobrains и американской Nvidia, используется альтернативная технология. Там беспилотные автомобили обходятся без лидаров: для ориентации на дороге система сопоставляет информацию с шести камер с данными аэрофотосъемки.

Мюнхен постепенно становится одним из главных европейских центров испытаний автономного транспорта. Свою программу развития беспилотных перевозок в Германии готовит и американская компания Waymo. Она рассчитывает запустить в городе регулярный сервис роботакси к концу 2027 года.

Кроме того, с середины ноября в Мюнхене испытывают беспилотный электрический автобус MAN. Он курсирует по городскому маршруту № 178 в рамках финансируемой правительством Германии программы MINGA. Проект реализуется при участии производителя автобусов и местной транспортной компании MVG.

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