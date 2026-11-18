Электронику для авто будут делать в РФ. Фото: Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom

Калужское предприятие «Автоэлектроника» ввело в эксплуатацию автоматизированную линию поверхностного монтажа, предназначенную для изготовления автомобильных электронных компонентов. Об этом сообщает издание «За рулем» со ссылкой на министра экономического развития и промышленности Калужской области Анну Королеву.

Новое оборудование будет использоваться для производства блоков кузовной электроники, которые предназначены для автомобилей трех марок — Tenet, Jetour и Changan. Первые два бренда уже представлены российским производством. В частности, Tenet выпускает адаптированные автомобили Chery, а производство моделей Jetour в рамках локализации связано с брендом Jeland.

Changan пока не располагает собственным автомобильным производством в России. Примечательно, что летом 2026 года в планах калужского предприятия фигурировали только Tenet и Jetour. О сотрудничестве с китайским производителем Changan тогда не сообщалось.

АО «Автоэлектроника» входит в число крупнейших российских изготовителей автомобильных компонентов. Существующие мощности предприятия по выпуску кузовной электроники полностью загружены, поэтому открытие дополнительной линии позволит увеличить производственные возможности и расширить номенклатуру продукции. В частности, завод сможет изготавливать более сложные печатные платы с двусторонним размещением компонентов.

Согласно опубликованной информации, установленное оборудование способно монтировать до 150 тысяч электронных элементов в течение часа. Точность размещения составляет 25–35 микрометров. Технологический процесс предусматривает установку деталей с обеих сторон платы.

Для проверки готовой продукции предусмотрена многоступенчатая система контроля. Она включает трехмерную инспекцию, оптическую проверку и рентгеновское исследование, что позволяет оценивать качество монтажа на разных этапах производства.

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