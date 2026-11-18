EVM разрабатывает новую модель коммерческого авто на новых источниках энергии. Фото: умо

Российский автопроизводитель EVM работает над созданием новой модели коммерческого транспорта, использующего альтернативные источники энергии. При этом компания не намерена возвращаться к реализации прежнего проекта EVM Pro. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор предприятия Илья Рашкин.

По словам руководителя, сейчас EVM обсуждает с потенциальным партнером перспективы совместной разработки коммерческих автомобилей. Основная часть работ над новой моделью запланирована на 2027–2028 годы. Вместе с тем ключевыми направлениями деятельности компании по-прежнему остаются легковые автомобили и выполнение ранее озвученных производственных планов.

Рашкин также выразил надежду на появление отечественных аккумуляторных батарей для электромобилей уже в 2028 году. В EVM рассчитывают на разработку компании «Рэнера», специализирующейся на выпуске литий-ионных аккумуляторов и входящей в структуру госкорпорации «Росатом».

Автопроизводитель заинтересован в использовании российских батарей и готов изучить предложение «Рэнеры» после появления соответствующего решения. Однако, как отметил глава EVM, при выборе технологий компания намерена внимательно оценивать как технические характеристики, так и экономическую целесообразность.

Еще одним направлением развития станет локализация выпуска тягового электропривода. В его конструкцию входят электродвигатель, редуктор и инвертор. Вопросы организации такого производства EVM уже прорабатывает совместно с китайским партнером.

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