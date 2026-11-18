Voyah получила статус самостоятельного автопроизводителя в Китае. Фото: сайт бренда

Китайская марка Voyah, входящая в состав автомобильного концерна Dongfeng, получила новый статус на домашнем рынке, сообщает пресс-служба. Министерство промышленности и информатизации КНР включило бренд в обновленный перечень автопроизводителей страны. Это означает официальное признание его самостоятельных операционных возможностей.

В самой компании рассчитывают, что изменение статуса позволит укрепить независимость Voyah и положительно повлияет на качество выпускаемых машин. Кроме того, новый подход должен упростить создание перспективных моделей, расширение автомобильной линейки и организацию производственных процессов. Как отмечает издание CarNewsChina, в дальнейшем новые автомобили будут регистрироваться и выпускаться непосредственно под маркой Voyah, а не Dongfeng.

Вместе с тем, пока нет информации о том, повлечет ли получение нового статуса строительство дополнительных заводов или появление отдельных производственных площадок бренда.

Издание Cnevpost предполагает, что решение может быть связано с ухудшением рыночных показателей Voyah в Китае. В октябре 2026 года компания реализовала немногим более 13 тысяч автомобилей. Это примерно на 25% меньше результата за тот же месяц прошлого года.

Отрицательная динамика продаж сохраняется уже три месяца подряд. Одновременно замедлились и темпы годового роста: если ранее этот показатель составлял 36%, то теперь он сократился до 12,5%.

В актуальный модельный ряд Voyah входят пять автомобилей: Dream, Taishan, Passion, Courage и Free. Получение самостоятельного статуса может стать важным этапом дальнейшего развития марки на китайском рынке.

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