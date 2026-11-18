Перепродажи китайских автомобилей в России достигли рекорда в октябре. Фото: sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

В октябре 2026 года российский рынок подержанных автомобилей китайских марок установил новый рекорд. За месяц было зарегистрировано 44,7 тысячи сделок по перепродаже таких машин. Это на 21% превышает результат октября прошлого года. Такие данные приводятся в исследовании «Газпромбанк Автолизинг», сообщает ТАСС.

Положительная динамика наблюдается и по итогам более продолжительного периода. За первые десять месяцев 2026 года в России перерегистрировали 339 тысяч подержанных автомобилей китайского производства. В годовом выражении объем сделок увеличился на 33%.

Согласно исследованию, в октябре доля китайских марок в общем объеме вторичного авторынка достигла 7,1%. За год показатель вырос на 1,7 процентного пункта. По итогам января — октября присутствие таких автомобилей на рынке составило 6,3%, что на 1,5 процентного пункта больше, чем годом ранее.

Всего во втором месяце осени в России зарегистрировали 634 тысячи сделок с автомобилями с пробегом. По сравнению с сентябрем активность покупателей увеличилась на 7%, однако относительно октября 2025 года рынок сократился на аналогичные 7%.

Наибольшее количество перепродаж среди китайских производителей пришлось на Chery, автомобили которой сменили владельцев 8,2 тысячи раз. Второе место разделили Geely и Haval с результатом по 7,9 тысячи сделок у каждой марки. Совокупно на эту тройку пришлось более половины всех перепродаж китайских машин.

В пятерку наиболее востребованных брендов также попали Changan и Exeed. За октябрь было зарегистрировано соответственно 3 тысячи и 2,2 тысячи сделок с автомобилями этих производителей.

В «Газпромбанк Автолизинге» считают, что тенденция к росту может привести к новому изменению расстановки сил на рынке. Уже в ноябре или декабре объем перепродаж подержанных китайских автомобилей способен превысить количество сделок с новыми машинами из КНР. По оценке аналитиков компании, если нынешняя динамика сохранится, ноябрьский результат вторичного рынка может приблизиться к 50 тысячам автомобилей.

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