Китайские автомобили заняли 73% рынка новых машин в России в октябре. Фото: сайт bestune

В октябре 2026 года китайские автомобили обеспечили почти три четверти продаж новых легковых машин в России. Из 132,9 тысячи реализованных автомобилей на долю продукции китайского автопрома пришлось 97,4 тысячи единиц. Таким образом, доля КНР достигла 73%. Об этом 18 ноября сообщил генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Согласно статистике агентства, непосредственно под китайскими марками в октябре было продано 51,4 тысячи новых автомобилей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года результат оказался ниже на 37,5%.

Еще 34,2 тысячи машин представляли собой автомобили российских брендов, собранные с использованием китайских комплектующих. Кроме того, за отчетный период в Россию ввезли 11,8 тысячи новых автомобилей международных производителей, изготовленных на предприятиях в Китае.

На фоне ситуации на российском рынке увеличиваются и зарубежные поставки китайского автопрома. В октябре экспорт автомобилей из КНР вырос на 60% и достиг 1,066 млн единиц. Россия получила немногим более 9% от общего объема китайского автомобильного экспорта, уточнил Сергей Целиков.

Между тем отношение российских автомобилистов к перспективам китайских марок изучил портал «Дром». Согласно результатам опроса, опубликованным 19 октября, треть участников уверена, что производители из КНР сохранят свои позиции в России даже в случае возвращения ушедших зарубежных компаний.

Такой точки зрения придерживаются 33% респондентов. Они считают, что китайские бренды уже смогли закрепиться на отечественном рынке и либо сохранят нынешние объемы продаж, либо столкнутся лишь с незначительным снижением спроса.

Еще 31% опрошенных предполагает, что возвращение привычных иностранных производителей существенно ослабит позиции китайских марок. Некоторые участники исследования допускают даже их полный уход с российского рынка.

При этом наиболее многочисленной оказалась группа автомобилистов, не ожидающих возвращения международных автоконцернов в Россию. Так ответили 36% респондентов.

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