Li Auto хочет прекратить продажи кроссовера L7 в России и презентовала L8. Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайская компания Li Auto (Lixiang) намерена завершить реализацию гибридного кроссовера Li L7 в России. О возможном уходе модели стало известно во время московской презентации второго поколения Li L8, для которого уже объявили цены на российском рынке, сообщает "За рулем".

Официальные причины отказа от дальнейших продаж L7 пока не раскрываются. Одним из возможных объяснений может быть стремление производителя избежать конкуренции между собственными моделями. После обновления Li L8 и L7 стали заметно ближе по характеристикам и позиционированию.

В частности, новое поколение L8 теперь предлагается исключительно с пятиместным салоном, тогда как прежде автомобиль имел шесть посадочных мест. По размерам он лишь немного превосходит L7, но при этом располагает более вместительным багажным отделением. Начальная стоимость нового кроссовера в России составляет 10,4 млн рублей.

Пока Li L7 еще доступен российским покупателям. В зависимости от комплектации стоимость модели находится в диапазоне от 8,2 млн до 11,2 млн рублей.

Во время презентации представители Li Auto также рассказали о дальнейших планах расширения модельного ряда. В частности, компания подтвердила скорое появление на российском рынке более компактного кроссовера Li L6. Эта модель уже вышла на рынок Беларуси, а теперь готовится к началу продаж в России.

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