Юрий Стоянов освоил «Дедмобиль» Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В первых же кадрах «Дедмобиля» команда ушлых, но бездушных изобретателей представляет богачу по имени Владимир Олегович свое новейшее произведение: беспилотный автомобиль, полностью управляемый искусственным интеллектом. А Владимир Олегович, оценив изобретение, объявляет в ответ, что предпочел другой стартап. Обещанные деньги изобретателям он заплатит, вот только супертачку теперь нужно будет утилизировать, чтобы технология не попала в чужие руки. Проблема в том, что искусственный интеллект в автомобиле все слышит и делает соответствующие выводы: через пару минут машина уже сама катится к выходу, изрыгая проклятья в адрес своих создателей («Слабаки! Трусы! Утилизировать меня решили? Не дождетесь!»)

А тем временем на свалке пожилой водитель Валера расстается с совсем другой машиной - лимузином, который водил много лет, и в честь которого даже своего пса назвал Линкольном. «Прощай, 11-метровая эпоха!» говорит он автомобилю, и эта сцена действительно блестяще сыграна Юрием Стояновым, который, как известно, таит в себе большого драматического актера. Вскоре Валера выяснит, что его пес вот-вот может отправиться вслед за своим тезкой: у 15-летней собаки опухоль мозга, требуется срочная операция, и знакомый ветеринар даже готов сделать ее бесплатно, вот только на лекарства все равно нужно 135 000 рублей. Которых у Валеры, естественно, нет.

Но у дома его уже караулит супертачка. ИИ прочесал базы данных ГИБДД и выяснил, что Валера - один из лучших водителей Москвы, без единого взыскания за долгие десятилетия. Автомобиль начинает разговаривать с обалдевшим пенсионером ласковым женским голосом, заманивает его внутрь и намертво пристегивает ремнем безопасности. В планах почти живой машины - работать такси и пожить наконец нормальной автомобильной жизнью («Я хочу на собственном кузове испытать, что такое бесконтактная мойка!») Валера нужен, потому что пассажиры убоятся сесть в такси, за рулем которого не сидит живой человек (а если и сядут, начнут все снимать на видео и выкладывать в сеть - находящемуся в бегах автомобилю это совсем ни к чему). В итоге все окажутся в выигрыше: Валера сможет заработать свои 135 000 и спасти пса, а супертачка как следует покатается по столице нашей родины, городу-герою Москве.

Валера, естественно, поначалу ничего не может понять, трепыхается и вопит «Похитили! НАТО! Американцы! Сволочи!», но постепенно примиряется со своим положением, начинает ездить по заказам, и даже меняет женский голос ИИ на голос своего любимца Сергея Бурунова. В принципе, он мог бы быть обозначен и как голос Леонардо ДиКаприо (которого Бурунов раньше дублировал для российского проката), но тут есть нюанс: ДиКаприо вряд ли смог бы сняться в «Дедмобиле», а настоящий Бурунов смог - и появился в благополучном финале картины.

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