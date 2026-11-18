Хенде Санта Фе снова продают в РФ. ellbuny / Shutterstock.com / Fotodom

На российском рынке расширилось предложение трехрядных кроссоверов Hyundai Santa Fe пятого поколения, поступающих в страну по альтернативным каналам импорта. К середине ноября на популярных площадках автомобильных объявлений появились сотни таких машин, причем все экземпляры предлагались непосредственно в наличии. По информации издания «Автоновости дня», минимальная стоимость модели составляет 4,6 млн рублей.

Самый доступный автомобиль обнаружен в Москве. Это Santa Fe 2023 года выпуска, предназначенный изначально для южнокорейского рынка. Под его капотом находится гибридная установка на основе 1,6-литрового бензинового турбомотора мощностью 180 л.с. и электродвигателя, развивающего около 65 л.с. Совокупная производительность системы достигает 235 л.с. В паре с ней работают шестиступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод. Для передвижения по сложным участкам предусмотрены специальные режимы.

Комплектация кроссовера включает широкий набор оборудования. В частности, предусмотрены камеры кругового обзора, проекционный экран и двухзонный климат-контроль. Передние сиденья оснащены подогревом и вентиляцией, обогрев также доступен для заднего ряда и рулевого колеса. Среди других опций — беспроводная зарядка смартфонов, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, парковочные датчики спереди и сзади, электропривод багажной двери. Перед водителем расположена объединенная панель с цифровыми приборами и дисплеем мультимедийной системы.

Покупателям доступны и версии исключительно с бензиновыми двигателями. Например, в Красногорске за 4,8 млн рублей выставлен Santa Fe с двухлитровым турбированным агрегатом мощностью 247 л.с. Он работает совместно с восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода.

Еще один вариант продается в Жуковском за 4,9 млн рублей. Этот автомобиль оснащен атмосферным мотором объемом 2,5 литра, развивающим 194 л.с. Трансмиссия и тип привода аналогичны версии с двухлитровым турбодвигателем.

При этом наиболее распространенными на российском рынке оказались Santa Fe с 247-сильным силовым агрегатом. Предложения о продаже таких кроссоверов размещены в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Самаре, Екатеринбурге, Краснодаре, Казани и других населенных пунктах.

Новые автомобили также можно найти у продавцов в Нижнем Новгороде, Ярославле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Магнитогорске и Набережных Челнах. В крупных дилерских центрах цена отдельных экземпляров достигает 6,6–6,9 млн рублей.

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