Польша предотвратила "российскую провокацию", которую в Варшаве уже успели окрестить новым «Гляйвицким инцидентом» Фото: REUTERS.

Вот сидите тут и ничего не знаете! А Польша, между тем, предотвратила российскую провокацию, которую в Варшаве уже успели окрестить новым «Гляйвицким инцидентом» - если кто забыл, так назвали провокацию нацистской Германии на немецко-польской границе, ставшую официальным началом Второй мировой войны.

Как сообщило польское издание Rzeczpospolita, российские спецслужбы в конце октября – начале ноября планировали диверсионную операцию на территории Польши вблизи границы с Калининградской областью РФ, в которой хотели обвинить Украину. Об этом польским журналистам рассказали высокопоставленные чиновники, связанные со спецслужбами страны.

Как они «поделились», конечно же, совершенно конфиденциально, с журналистами крупнейшей в стране газеты, информацию о грядущей провокации поляки получили от иностранных партнеров. Но из каких стран, не уточнили.

- У нас была информация о конкретных объектах, где должно было произойти нападение. Россияне рассчитывали на большое количество жертв, - рассказал один источник, а другой добавил. - Это должно было напоминать так называемый «Гляйвицкий инцидент». Конечно, тех, кто пересек бы границу, скорее всего, застрелили бы или же у них нашли бы доказательства того, что они были из Украины. Целью было прекратить помощь Украине.

Как сообщило издание, польские спецслужбы сработали на упреждение после того, как зафиксировали на сопредельной стороне офицеров российских спецслужб, координирующих подобные диверсионные операции. В чем заключалось «упреждение», также осталось неизвестным. Наверное, опознали Петрова с Бошировым и кинулись срочно спиливать шпили в приграничном Варминско-Мазурском воеводстве.

Выглядит просто смешно. Особенно, если учесть, что поляки, которые и без того имеют кучу претензий к украинской стороне, сидят, засунув языки в анус, и даже который год не могут добиться ответа от Киева на многочисленные запросы своей прокуратуры по факту гибели двух граждан Польши от залетевшей на территорию страны ракеты украинской ПВО.

Между тем, если говорить серьезно, то диверсия на территории Польши действительно проводится. Уже не первый год и с применением натурального биологического оружия. Известный польский медиапредприниматель Томаш Пикильник вдруг задался нерядовым, а очень жгучим вопросом.

- Почему во Вроцлаве у нас:

- 80-кратный рост заболеваемости хламидиозом

- 36-кратный рост заболеваемости гонореей

- 10-кратный рост заболеваемости сифилисом

- 6-кратный рост заболеваемости ВИЧ?

Третий по количеству населения город Польши Вроцлав (прежнее название — Бреслау), судя по этим словам Томаша, переживает настоящую эпидемию, связанную с на порядки увеличившимся количеством заболеваний, передающихся половым путем. Город не портовый, находится в глубине Польши, поэтому подобная эпидемия не может быть объяснена тем, что заразу привезли моряки из какой-либо экзотической страны. Но есть одна страна, которая сыграла в этой ситуации свою доминирующую роль.

В Нижнесилезском воеводстве, столицей которого является Вроцлав, проживает более 250 тысяч беженцев с Украины, из них, по меньшей мере, 104 тысячи — непосредственно во Вроцлаве, население которого едва превышает 604 тысячи. При этом, около 70% украинских беженцев — беженки, то есть девушки и женщины.

И, наверное, надо быть очень тупым, чтобы не сопоставить два этих явления — настоящее извержение венерических и прочих заболеваний, передающихся половым путем, и гигантский приток потенциальных носителей этой заразы. И Петров с Бошировым тут совсем ни при чем.

Кстати, в других странах, принявших таких беженок, населению тоже не мешало бы провериться.

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