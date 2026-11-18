У Мерседес большие проблемы. Alejandro Camacho B / Shutterstock.com / Fotodom

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz столкнулся с заметным ухудшением финансовых показателей. Отчетность за третий квартал 2026 года свидетельствует о снижении прибыли, выручки и объемов реализации легковых автомобилей, сообщает Autonews.

Скорректированная операционная прибыль подразделения, отвечающего за выпуск легковых машин, за год сократилась почти вдвое — на 49%. По итогам июля — сентября она составила 560 млн евро. Выручка компании за этот период уменьшилась на 5,8%, до 22,37 млрд евро, а продажи автомобилей снизились на 8%, достигнув 407,2 тысячи экземпляров.

Одновременно ухудшилась и рентабельность бизнеса. Если годом ранее показатель составлял 4,8%, то в третьем квартале 2026-го он опустился до 2,5%.

Руководитель производственного подразделения Mercedes-Benz Михаэль Шибе связывает возникшие трудности в том числе с высокой стоимостью изготовления автомобилей на немецких предприятиях. По его оценке, производственные расходы за пределами Германии, включая другие государства Евросоюза, примерно на 70% ниже. Кроме того, на зарубежных площадках сотрудники работают более продолжительное время.

На фоне ухудшения финансовых результатов в ноябре 2026 года руководство Mercedes-Benz решило отказаться от новых инвестиций в производственные объекты на территории Германии. Еще в сентябре Михаэль Шибе предупреждал работников о вероятном закрытии двух заводов, если компании не удастся добиться существенного сокращения расходов.

Представитель руководства также указывал на необходимость дальнейшего переноса рабочих мест за пределы Германии. Таким образом, немецкий концерн рассматривает сокращение производственных затрат и перераспределение мощностей как одни из возможных способов улучшения экономического положения.

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