Бренд Esteo продлил специальные условия покупки трех моделей. Фото: сайт бренда

Автомобильная марка Esteo решила сохранить специальные условия покупки гибридных автомобилей в ноябре. О продлении программы поддержки клиентов сообщила пресс-служба компании.

Покупателям доступны два варианта приобретения машин. Первый предусматривает прямую скидку при сдаче прежнего автомобиля по программе трейд-ин. В этом случае стоимость Exlantix ET начинается от 5,99 млн рублей, Exlantix ET8 — от 6,69 млн рублей, а V27 — от 4,99 млн рублей.

Второй вариант предполагает оформление кредита или лизинга. При использовании этих финансовых инструментов минимальная цена Exlantix ET составит 6,24 млн рублей, ET8 обойдется от 6,99 млн рублей, а V27 — от 5,19 млн рублей.

Наибольшим спросом среди автомобилей бренда пользуется кроссовер Esteo V27. Также в числе востребованных моделей оказались Exlantix ET и Exlantix ET8. Как отметили в компании, владельцы Exlantix ET положительно оценили способность силовой установки поддерживать высокую динамику даже при полностью разряженной тяговой батарее. Покупателей ET8 привлекли внешний облик автомобиля и удобство для пассажиров. В случае с V27 важными аргументами стали внедорожный потенциал и хорошая управляемость при передвижении по городу.

Гибридный Exlantix ET оснащается силовой установкой отдачей 469 л.с. Кроссовер способен разогнаться с места до 100 км/ч за 4,8 секунды, а его заявленный запас хода по методике WLTP достигает 1180 км.

Флагманский Exlantix ET8 получил аналогичную по мощности силовую установку. В салоне предусмотрено шесть посадочных мест, причем пассажиры второго ряда располагаются на отдельных креслах.

У модели V27 дорожный просвет составляет 220 мм. Кроме того, автомобиль оборудован интеллектуальной системой полного привода i-AWD. На все три модели распространяется заводская гарантия сроком восемь лет.

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