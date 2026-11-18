Участница из России прилетела на конкурс «Мисс Вселенная 2026». Фото: социальные сети Александры Сташкевич

Сегодня у участниц юбилейного 75-го конкурса «Мисс Вселенная 2026» в Пуэрто-Рико первая репетиция. Каждый день у девчонок занят мероприятиями с утра и до позднего вечера. Основные конкурсные дни с отбором: 21 ноября — конкурс национального костюма, 22 ноября — выход в купальниках и вечерних платьях, 24 ноября — финал «Мисс Вселенная 2026».

Александра Сташкевич в столице Пуэрто-Рико — городе Сан-Хуан. Фото: социальные сети Александры Сташкевич

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАШЕЙ САШИ НА КОНКУРСЕ

Россию на конкурсе представляет 22-летняя студентка факультета журналистки из Тюмени Александра Сташкевич — миловидная блондинка с голубыми глазами и «стрежнем» (характер закаленный спортивный — семикратная чемпионка России по чир-спорту, кандидат в мастера спорта, выступала в составе сборной России на международных соревнованиях).

Первые испытания начались еще в дороге: Саша летела из Москвы с пересадкой в Нью-Йорке, где застряла на сутки из-за того, что ее рейс в Пуэрто-Рико отменили из-за авиационного коллапса в США. Опоздала, но прилетела и сразу влилась в график. А мы вспомнили: в 2002 году наша Оксана Федорова прилетела в Пуэрто-Рико тоже с опозданием на пару дней (получила визу в последний момент) и — выиграла, стала «Мисс Вселенная». Хороший знак!

Александра заселилась в отель на берегу океана, где живут участницы конкурса — наша участница уже подружилась с девчонками из Беларуси, Пуэрто-Рико, из Сьерра-Леоне (Африка), Румынии и других стран. Один чемодан опустошен — раздарила участницам и организаторам сувениры, девочкам особенно пришлись по вкусу шоколадные плитки «Аленка».

Наша Саша и участница и Алия Короткая из Минска на репетиции «Мисс Вселенная» в Пуэрто-Рико. Фото: социальные сети Александры Сташкевич

Чаще всего Саша общается с Алией Короткой из Минска. Но свободного времени очень мало. Сегодня ночью Александра спала только пару часов. Репетирует. А днем — благотворительные и обязательные мероприятия в столице Пуэрто-Рико городе Сан-Хуан.

Вчера записывали обязательный элемент конкурса — интервью: позже других, так как Саша опоздала на конкурс. Сташкевич делится эмоциями: «Переводчика не была, но я справилась — рассказала о себе на русском. Все прошло хорошо. Поделилась своей историей — о спорте, о журналистике, рассказала про свою семью — удивила меня, что я заплакала. Был порыв эмоций, что я не могла сдержаться. Для меня это было шоком, потому что я обычно не плачу — потому что это мой путь, моя жизнь. Зачем тратить время на слезы, ведь жизнь идет, она одна и нужно наслаждаться каждым днем. Все хорошо...»

Александра с участницами конкурса каждый день в Пуэрто-Рико участвует в мероприятиях конкурса. Фото: социальные сети Александры Сташкевич

Саша заплакала, когда рассказывала свою личную историю — папа умер, когда она училась в школе, а ее мама 11 лет живет с болезнью Паркинсона, и она с сестрой ухаживает за мамой. В этом гоуд женщине стало хуже, но последний месяц случилось улучшение — и сестра с мамой записали вчера для Саши видеопривет из Тюмени. «В самые трудные моменты спорт становился для меня опорой, помогал справляться с переживаниями, находить силы двигаться дальше и не сдаваться. Сегодня мне хочется самой помогать людям, которым особенно нужна эта поддержка», — говорит Сташкевич.

Фото: социальные сети Александры Сташкевич

Последние месяцы Александра штудировала английский, и теперь практикуется. У нее уже было несколько экскурсий: «Остров Пуэрто-Рико — красота в каждом мгновении. Потрясающие пейзажи, теплое отношение жителей, улыбки, культура, гостеприимство».

У Александры отдельный чемодан, в котором она привезла национальный костюм — дефиле впереди, и наша красавица будет напоминать снегурочку: в бело-синем наряде. Его автор дизайнер Арзубек Аманов.

Из окна отеля, где живут участницы и наша Саша открывается вид на океан. Фото: социальные сети Александры Сташкевич

УЧАСТНИЦА ИЗ РОССИИ

С 2022 года в «Мисс Вселенная» могут участвовать замужние женщины с детьми, ранее было ограничение. Наша участница не замужем, в вот среди участниц из других стран есть женщины незамужние, но воспитывающие детей — несколько человек. Остальные пока не замужем и детей нет. В конкурсе участвуют 120 женщин. Верхний возрастной ценз не установлен — от 18 лет.

В этом году от нас на «Мисс Вселенная» выбрали участницу из топ-10 «Мисс Россия» последних лет. Так как в этом году конкурс только в декабре, обычно проходил до «Мисс Вселенная» и туда летела победительница национального конкурса или вице-мисс. В 2025-м году на «Мисс Вселенная» ездила Анастасия Венза («Мисс Россия 2025») — она не вошла в топ-30. В 2024-м году Валентина Алексеева («Мисс Россия 2024») вышла в финальный топ-12.

Александра Сташкевич участвовала в «Мисс Россия 2023», где вошла в топ-10 финалисток, победила в конкурсе талантов с танцевально-акробатическим номером. Саша — студентка журфака Тюменского государственного университета, работает в родном городе спортивным корреспондентом.

По оценке наших экспертов выбор достойный — девушка с естественной красотой, умная, трудолюбивая.

А вот по субъективным оценкам западных СМИ фавориткой конкурса называют 22-летнюю Гаранс Отье из Парижа, которая с 9 лет работает моделью, свободно говорит на английском, испанском, итальянском языках. Однако, участница из Франции не победит, так как по неофициальным данным — голосование, которое только идет на сайте конкурса показывает организатором голоса публики — и этой модели там нет.

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