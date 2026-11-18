Опубликовано меню банкета АТЭС с участием Путина и Трампа Фото: REUTERS.

Сегодняшний день саммита АТЭС в Шэньчжэне завершился торжественным банкетом - перед ним Владимир Путин и Дональд Трамп пожали друг другу руки и приняли участие в совместном фотографировании.

Издание South China Morning Post опубликовало меню ужина с участием лидеров Китая, России и США.

Хозяин саммита Си Цзиньпин уделил особое внимание символике меню. Шэньчжэнь - китайский аналог Кремниевой долины, называют еще и Пэнчэном - «городом птицы Пэн», гигантского мифологического существа, которое за один взмах крыльев может преодолеть огромное расстояние. Поэтому ингредиенты холодных блюд были выложены в форме птицы.

Участников банкета угощали морским окунем на пару с соевым соусом, говяжьими стейками с грибами, сморчками, мини пак-чоем (китайской листовой капустой) и каштанами.

Также подавали кантонские димсамы (пельмени с рисовым тестом и разными начинками), суп из красной фасоли с семенами лотоса. Десертом послужили пирожные, мороженое и свежие фрукты.

Из напитков гостям, кроме традиционного чая, предложили красное и белое вино местного производства, а также ледяное вино из личи, сделанное в провинции Гуандун. Для его изготовления собирают тропические плоды личи, которые замораживают перед тем, как отправить под пресс.

На банкете Си Цзиньпин произнес тост — и начал его поэтично: «Сегодня вечером побережье Южно-Китайского моря сияет огнями, а Шэньчжэнь купается в ярких красках осени»… Глава Китая напомнил, что когда-то Шэньчжэнь был рыбацкой деревушкой, а стал мегаполисом, полным инноваций. «Мы преодолели горы и моря, чтобы объединиться», — обратился он к участникам АТЭС, пожелав здоровья им и их семьям.

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