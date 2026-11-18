Рынок гибридов в РФ идет на рекорд. Robert Way / Shutterstock.com / Fotodom

В октябре российский рынок автомобилей с гибридными силовыми установками обновил исторический максимум. Согласно статистике аналитического агентства «Автостат», за месяц в стране было продано 10 257 таких машин. Предыдущий рекорд продержался всего месяц: в сентябре результат составил 10 218 автомобилей.

Таким образом, объем ежемесячных продаж бензоэлектрических моделей впервые в истории российского рынка второй месяц подряд превысил 10 тысяч экземпляров. При этом доля гибридов в общем объеме реализации новых автомобилей несколько сократилась. Если в сентябре она достигала рекордных 8,3%, то по итогам октября составила 7,7%.

Положительная динамика сохраняется и в годовом выражении. За январь — октябрь 2026 года россияне приобрели 69,8 тысячи гибридных автомобилей. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный отрезок прошлого года.

В рейтинге производителей по итогам октября первое место заняла Geely с результатом 2366 проданных машин. Следом расположились Esteo, реализовавшая 1550 автомобилей, и Evolute, на счету которой 1227 экземпляров. В первую пятерку также попали премиальные бренды Voyah и Zeekr.

В совокупности на пять перечисленных марок пришлось около 70% октябрьских продаж гибридных автомобилей в России.

Среди наиболее востребованных моделей оказались Geely EX5 EM-i, Evolute i-Space, Voyah Free, Esteo V27 и Zeekr 8X. Именно эти автомобили вошли в число лидеров потребительского спроса в сегменте бензоэлектрических машин.

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