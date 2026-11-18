Хенде Стариа снова продают в РФ. ellbuny / Shutterstock.com / Fotodom

Минивэн Hyundai Staria, появившийся на российском рынке официально в 2022 году и запомнившийся необычной футуристичной внешностью, теперь доступен в стране. Как сообщают «Автоновости дня», сейчас в продаже по всей России находится более 100 таких автомобилей. Цены на новые экземпляры стартуют с отметки 5,95 млн рублей.

Самое доступное предложение обнаружено в Улан-Удэ. Там девятиместную Hyundai Staria оценили в 5 950 000 рублей. В этой комплектации предусмотрено три кресла спереди, включая водительское место, еще три сиденья установлены на втором ряду и столько же — на третьем. Салон отделан кожей.

Оснащение минивэна включает климат-контроль, легкосплавные колесные диски диаметром 18 дюймов, электропривод двери багажника с бесконтактным открыванием и систему бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя Start/Stop. Кроме того, предусмотрены подогрев и вентиляция передних кресел, адаптивный круиз-контроль и другие опции.

Покупателям, которым требуется семиместная модификация, придется заплатить несколько больше. Согласно объявлениям о продаже, минимальная стоимость такой Staria составляет 6,05 млн рублей. Именно за эту сумму автомобиль предлагают приобрести в Москве, где также представлено несколько десятков экземпляров модели.

В других регионах ценовые предложения начинаются с более высоких значений. Так, в Самаре минивэн можно найти минимум за 6,27 млн рублей, в Санкт-Петербурге — за 6,4 млн, а в Воронеже — за 6,43 млн рублей. В Чебоксарах и Ярославле стоимость стартует с 6,5 млн рублей.

Еще дороже Hyundai Staria оценивают продавцы в Казани, Рязани, Ставрополе, Краснодаре, Магнитогорске, Улан-Удэ, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Уфе, Иркутске, Красноярске и ряде других городов. В этих населенных пунктах цены начинаются от 6,6 млн рублей.

В зависимости от исполнения Hyundai Staria может оснащаться гибридной или дизельной силовой установкой. Значительно чаще в объявлениях встречаются бензоэлектрические версии. Они используют параллельную гибридную схему HEV, объединяющую 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 180 л.с. и электродвигатель на 73 л.с. Совокупная отдача системы достигает 245 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 367 Нм.

В паре с гибридной установкой работает шестиступенчатая автоматическая трансмиссия со встроенным электромотором. Такие модификации выпускаются исключительно с передним приводом.

Дизельные варианты Hyundai Staria представлены на российском рынке в меньшем количестве. Под капотом у них расположен 2,2-литровый турбодизель мощностью 177 л.с., развивающий до 431 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В отличие от гибридных исполнений, дизельные минивэны могут иметь как передний, так и полный привод.

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