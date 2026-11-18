Министр обороны Уэс Стритинг объявил о новом транше военной помощи Украине на 240 млн фунтов Фото: REUTERS.

Британия продолжает грезить о поражении России. Сегодня министр обороны Уэс Стритинг объявил о новом транше военной помощи Украине на 240 млн фунтов — в пакет войдут ракеты ПВО малой дальности с пусковыми установками и радары. Стритинг призвал европейцев «вложиться в поддержку Украины», ведь если русские победят, цена будет катастрофической. Но, как говорится, поздно пить «Боржоми» — катастрофа в Британии уже наступила.

Министр — номер два в Лейбористской партии после премьера Энди Бернема. Историк по образованию, Стритинг работал в студенческом профсоюзе, был районным депутатом в Лондоне, а при премьере Стармере в 2024 году занял пост министра здравоохранения и отвечал за его реформу. В результате которой это самое здравоохранение продолжило рушиться с новой силой.

Угрозы Стритинга звучат прямо как у начинающего драматурга Треплева из чеховской «Чайки»: «Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно».

Но простые англичане давно заметили: обычно Россией их начинают пугать перед тем, как урезать социальные выплаты. Холодно и страшно сейчас в британской Национальной службе охраны здоровья (NHS).

По данным Королевского колледжа неотложной медицины, прошлым летом почти 5000 британцев умерли из-за длительного ожидания в приемных покоях больниц. Телеканал ITV News приводит свидетельство сотрудника «неотложки»: «В коридорах лежат целые ряды пациентов, которые ждали кислородной поддержки… Люди умирают прямо там, на проходе, а мы ничего не можем с этим поделать».

До этого прогремел случай Кэролайн Перси из города Сканторп, которая вынуждена была в свои 63 года вырвать себе 12 зубов. Ее мучала боль, денег на частную клинику у нее не было, а когда она обратилась в NHS, ей сообщили, что ждать придется три года.

В отчете омбудсмена по вопросам госслужбы Паулы Сассекс приведен случай: страдающему церебральным параличом трехлетнему мальчику пришлось ждать от государства инвалидную коляску семь месяцев. И еще, считай, повезло. Стандартный срок ожидания — два года.

«Правда в том, что созданная еще в 1948 году для равного и бесплатного доступа граждан к медицине NHS испытывает хроническое недофинансирование», - замечает французская Le Monde.

По данным The Times, в Британии в бедности живут около 14 миллионов человек, включая 4-5 миллионов детей.

Куда уходят деньги? Одной военной помощи британцы оказали Украине на 16 миллиардов фунтов, а вместе с гражданской помощью – на все 35 миллиардов. Зеленский просит у Европы еще 70 миллиардов евро сверх обещанного. И получит. Ведь Стритинг сказал, что иначе – катастрофа.

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