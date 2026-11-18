Начались продажи еще одного нового российского кроссовера. Фото: сайт фоттон

Марка Votour объявила о начале реализации нового кроссовера V6, выпуск которого организован на территории России. По информации издания «За рулем», на старте продаж модель предлагается в единственном исполнении «Престиж». Производитель позиционирует автомобиль как универсальный вариант для повседневной эксплуатации в городе и поездок на дальние расстояния.

Покупателям доступны две модификации, различающиеся двигателями, трансмиссиями и типом привода. Базовое исполнение оснащается передними ведущими колесами и 1,5-литровым бензиновым турбомотором, развивающим 147 л.с. В качестве трансмиссии используется шестиступенчатая роботизированная коробка передач. За такой Votour V6 придется заплатить 2 999 000 рублей.

Более мощная версия получила систему полного привода и турбированный двигатель объемом 1,6 литра. Его отдача составляет 186 л.с. Силовой агрегат работает в сочетании с классическим восьмиступенчатым автоматом. Стоимость полноприводного кроссовера установлена на уровне 3 299 900 рублей.

В перечень стандартного оборудования включены панорамная крыша, мультимедийный комплекс и комплекс электронных систем помощи водителю. Кроме того, предусмотрен специальный пакет опций, рассчитанный на использование автомобиля в условиях низких температур.

Производство Votour V6 развернуто на площадке автомобильного завода холдинга «АГР» в Сестрорецке, расположенном в Санкт-Петербурге.

По своей технической основе новинка близка к кроссоверу Soueast S06, который ранее продавался в России по цене около 3,1 млн рублей. При этом сам Soueast S06 представляет собой модернизированную международную версию Jetour Dashing. Основные внешние отличия двух автомобилей сводятся преимущественно к оформлению бамперов. Выпуск Soueast S06 для российского рынка был организован на производственных мощностях калининградского предприятия «Автотор».

Ранее сайт KP.RU писал об ОСАГО, о редчайшей модели в Москве, о рекламных войнах автомобильных брендов.