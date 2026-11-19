У «простуды» на губах есть возбудитель – вирус герпеса. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Большинство из нас хотя бы раз в жизни сталкивались с неприятным ощущением чешущегося пузырька на губе – обычно называют его просто «простуда». Большинство из нас считает, что это все из-за похолодания - простыли, вот и вскочил противный зудящий пузырь.

Но мало кто задумывается, что у «простуды» есть возбудитель – вирус герпеса.

Сейчас идет Международная неделя герпеса, когда об этой неприятной вирусной инфекции рассказывают ученые и врачи, чтобы мы лучше знали врага в лицо.

ЧТО БУДИТ ВИРУС

Герпес – весьма многоликий, у этого вируса несколько типов:

* Вирус простого герпеса 1-го типа (HSV-1). Именно он вызывает высыпания на губах. Передается при поцелуях или пользовании общим полотенцем.

* Вирус простого герпеса 2-го типа (HSV-2). Основной возбудитель генитального герпеса. Соответственно, передается половым путем.

* Вирус ветряной оспы (VZV, HHV-3). Вызывает ветрянку у детей. Передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем путем. В ослабленном организме способен вызвать опоясывающий лишай у взрослых.

* Вирус Эпштейна-Барр (EBV, HHV-4). Провоцирует инфекционный мононуклеоз и некоторые онкологические заболевания.

* Цитомегаловирус (CMV, HHV-5). Может поражать внутренние органы, особенно опасен при иммунодефиците. Передается контактно-бытовым и воздушно-капельным путем.

* Вирусы герпеса человека 6 и 7 (HHV-6, HHV-7). Связаны с детской розеолой и синдромом хронической усталости.

* Герпесвирус (HHV-8), вызывающий саркому Капоши.

Отличительная особенность всех типов – возможность жить в латентном, скрытом состоянии, дремать в клетках организма и ждать подходящего момента.

Врачи называют классические триггеры, пробуждающие вирусы герпеса:

* снижение иммунитета после простуды,

* сильный стресс,

* недосып,

* переутомление,

* гормональные колебания (например, перед менструацией).

И даже механическое раздражение от тесного белья (речь о герпес-вирусе 2-го типа).

У вируса герпеса несколько типов. Фото: Domaskina/Shutterstock/Fotodom

СУХОЙ ВОЗДУХ И ИНТЕНСИВНЫЙ МАССАЖ

Однако, как отмечают врачи, существуют и скрытые причины, о которых пациенты часто даже не догадываются.

1. Внеплановые солнечные ванны.

- Осень и зима таят в себе несколько опасностей для иммунного барьера, - отмечает Анна Кутина, к.м.н., врач-дерматолог Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского Университета. - Чтобы «компенсировать нехватку солнца» или получить ровный загар, многие отправляются в солярий, не подозревая, что ультрафиолет — один из самых частых факторов, запускающих обострение герпеса. Это касается и длительного пребывания на активном зимнем солнце (например, в горах), а также солнечных ожогов.

2. Наступившие холода и перепады температуры.

Не менее опасно и переохлаждение, поскольку оно ослабляет местный иммунный барьер на слизистых оболочках. Причем не обязательно замерзнуть всему телу, достаточно серьезного охлаждения слизистых.

Дополнительным стрессом для организма становятся резкие перепады температур: при выходе из теплого помещения на мороз или, наоборот, при посещении бани и сауны с последующим погружением в холодную воду.

3.Отопление.

Сухой воздух от работающих отопительных приборов пересушивает кожу и слизистые и делает их более уязвимыми для вируса.

4. И неожиданное.

- Скрытыми провокаторами рецидивов герпеса также могут быть интенсивный массаж и стоматологические манипуляции, в том числе гигиеническая чистка зубов, - отметила Анна Кутина.

КАК РАСПОЗНАТЬ АТАКУ ВИРУСА

Эксперты Сеченовского Университета напоминают, что обострение начинается задолго до появления видимых симптомов.

* За несколько часов или пару дней до высыпаний уже ощущается покалывание, зуд или легкое жжение.

* Затем на коже и слизистых возникают мелкие сгруппированные пузырьки на покрасневшем фоне.

* Они быстро вскрываются, превращаясь в болезненные эрозии и язвочки.

* Этот процесс часто сопровождается отеком и увеличением паховых лимфоузлов, а при первом эпизоде — общим недомоганием и температурой.

* В среднем от первых симптомов до полного заживления проходит 7–10 дней.

! Важно: самолечение при герпесе недопустимо. Терапию любой формы заболевания должен назначать врач.

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