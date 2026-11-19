Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

РЕКОРД, КОТОРЫЙ… НЕ РЕКОРД

Осенью кажется, что жизнь замирает, но только если речь не об авторынке. Он, наоборот, пробуждается! Люди возвращаются из отпусков и начинают активнее заниматься большими покупками. Причем традиционно именно на октябрь приходится пик потребительского спроса. Так, в этом месяце уже установлен рекорд текущего года по числу проданных новых машин – 132,9 тысячи. Теперь побито лучшее достижение и по количеству б/у-легковушек, сменивших владельцев.

Как сообщает агентство «Автостат», на экваторе осени было реализовано 596,6 тысяч авто, старше 3-х лет. Это на 7,1% больше, чем в сентябре (557,1 тысяча). При этом именно сентябрь владел предыдущем «рекордом», опережая июль (546,7 тысяча) и апрель (542,2 тысячи).

Вот только если сравнивать с прошлым годом, то случилось падение – уже на 8,5%! 12 месяцев назад общий объем продаж на «вторичке» составил внушительные 643 тысячи. Так что поводов радоваться – не так много.

- Продажи подержанных машин напрямую зависят от реализации новых. А там, если сравнивать с 2025-м, «проседание» в октябре еще заметнее – почти на 20%! – отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. – Все это вкупе говорит о том, что рынок находится в стадии «охлаждения». Россиян даже не пугает утильсбор, который с января снова вырастет. У большинства просто нет денег на то, чтобы сменить машину. А те, у кого есть, выбрали верную позицию: делать покупку тогда, когда надо. А не «впрок», опасаясь подорожания. Если смена автомобиля, как говорится, «не горит», не стоит мчаться в салон, пока «цены опять не взлетели». Они, конечно, к сожалению, поднимутся, но не так сильно. А текущие средства лучше хранить на депозите – пусть приносят доход.

ШЕСТЬ «ЛАД» – В РЯД

Рейтинг самых популярных моделей вторичного рынка достаточно красноречив (см. «Только цифры»). На первых шести строчках – продукция АвтоВАЗа, причем далеко «не первой свежести». Речь о тольяттинской «классике» (семейство ВАЗ 2104-2107, снятое с производства еще в 2014 году), «Самарах», «Приорах», «Ниве» первого поколения и обновленной «Гранте». К слову, дорестайлинговая «Гранта» в топ-10 тоже присутствует, но на последней строчке. Все эти машины (за исключением «Гранты» и «Нивы») давно покинули конвейер, а их средняя стоимость на «вторичке» колеблется в районе 100-500 тысяч рублей. То есть, самый низ рынка.

Заметно мощное «проседание» двух популярных корейских марок – Kia и Hyundai по сравнению с прошлым годом растеряли 15-18% клиентов. В основном – за счет снижения спроса на их самые ходовые модели: Kia Rio и Hyundai Solaris. Но этому моменту есть логичное объяснение.

- Начнем с того, что новые «Солярисы» и «Рио» у нас уже давно не продаются. А старые порядком отпахали в такси, куда их, в основном, и закупали, - рассказывает Ян Хайцеэр. – Машины из таксопарков выходят на вторичный рынок с пробегом в 400-500 тысяч км. Как бы за ними не следили – пусть даже очень внимательно! – остаток их ресурса все равно невелик. Те машины, что посвежее, уже нашли владельцев – и будут ими использоваться еще пару лет. А остальные, по сути, закончили жизненный цикл. И превратились в «стертые ластики», место которым – на свалке. Дело не в том, что россияне не хотят их покупать. Просто число нормальных вариантов на рынке снизилось. Отсюда – и падение продаж.

Это, кстати, касается и многих похожих моделей из списка ранее доступных и популярных у нас иномарок – Ford Focus, Renault Logan, Chevrolet Cruze и т.д. Поэтому продажи данных западных брендов также снижаются.

- В любом случае, заметна тенденция – россияне менее активно приобретают машины. И на первичном рынке. И, соответственно, на вторичном. До конца года стагнация продолжится. А для всплеска продаж предпосылок пока не имеется, - резюмирует Ян Хайцеэр.

К слову, за 10 месяцев текущего года в России сменили владельцев 5,106 млн машин. Это всего на 0,7% больше, чем за тот же период в 2025-м.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

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