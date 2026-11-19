Фото: ВГТРК

Выход пропагандистского американского сериала «Чернобыль» HBO поднял целую волну интереса к атомному проекту. В России вышел наш «Чернобыль». Затем в США прогремел «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. После в России вышел «Атом», где академика Курчатова, отца советской атомной бомбы сыграл Юрий Чурсин.

А затем сразу серия проектов по теме: «Берлинская жара», «Бомба», «Полураспад».

Но и это оказалось мало. Теперь за изучение атомного проекта взялся Нурбек Эген, постановщик «Мажора», «Калимбы» и «Контакта». Кстати, «Атом» тоже снимал он.

В новом сериале «Титаны» («Россия 1»), съемки которого стартовали на днях, будет показана история создания первой атомной подлодки в СССР под кодовым названием «Кит».

— Это тематическое продолжение сериала «Атом», — объясняет Эген. — На этот раз мы рассказываем об атомном флоте Советского Союза и о том, как используется атомная энергия в мирных целях. Но это сегодня легко говорить, что используется. А ведь для начала надо было придумать, как ее применить, сделать так, чтобы на это выделялись средства, разработать и создать реакторы для атомных подводных лодок и ледоколов. Это стоило ученым – героям нашего фильма – огромных усилий. И очень хочется рассказать об этих людях – великих академиках, которые оставили нам это наследие.

Фото: ВГТРК

Сюжет развернется в 1952 году, когда советская разведка узнает о том, как США собрали атомную подводную лодку «Наутилус». В ответ на это Совет Министров СССР выпускает постановление «О проектировании и строительстве объекта №627», он же проект «Кит» — подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол», наблюдать (и побродить) которую теперь можно в Кронштадте в Музее военно-морской славы. Заложили АПЛ в Северодвинске в 1955 году, а «Титаны» покажут, как советская наука шла к этому шагу.

Фото: ВГТРК

Научным руководителем проекта был назначен физик Анатолий Александров (Алексей Кравченко), один из основателей советской ядерной энергетики и ближайший соратник не менее блестящего физика Игоря Курчатова (Виктор Добронравов).

Оба советских ученых отдают себе отчет, что стратегическая гонка за первенство в Арктике уже началась (и продолжается в 2026 году!), поэтому внедрение атомных установок, в том числе и для гражданских судов, способно дать советским морякам стратегическое преимущество на Севере.

Фото: ВГТРК

Как это будет происходить, кто стал конструктором АПЛ, какие варианты энергетической установки разрабатывались, почему отмели идею с водо-графитным реактором и как на создание советской атомной подводной лодки повлияла закладка американских «Наутилуса» и «Сивулфа», и будут исследовать «Титаны» советской мысли. Разумеется, все это на фоне «холодной войны» и противостояния спецслужб.

В проекте также заняты Виктория Толстоганова, Кузьма Котрелев, Тина Стойилкович, Елена Попова, Константин Юшкевич, Никита Павленко и другие.