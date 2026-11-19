Фото: Global Look Press\Stephan Jansen

Несмотря на санкции и геополитические ограничения, ряд иностранных фармацевтических компаний сохранил российские подразделения и продолжил поставлять лекарства на местный рынок. Одни фармкомпании инвестируют в локальные производственные мощности, другие ограничиваются импортом и дистрибуцией. Rusprofile изучил структуру их российских активов, финансовые результаты и изменения в деятельности после февраля 2022 года. Результаты исследования есть в распоряжении KP.RU.

(В исследовании упомянуты компании, которые либо не заявляли об уходе из России, либо делали заявления о продолжении деятельности в стране)

Ранее Rusprofile выяснил, куда исчезли иностранные фармкомпании, работавшие в России.

1. Swixx BioPharma

Швейцарская фармацевтическая компания, которая специализируется на коммерциализации, регистрации, продвижении и дистрибуции лекарственных препаратов и медицинских изделий для международных фармпроизводителей. Swixx работает как посредник между производителями и национальными рынками: берёт на себя импорт, логистику, взаимодействие с регуляторами и продажи, но не занимается собственными исследованиями и производством лекарств.

В 2019 году Swixx начала работать на российском рынке, заключив соглашение с фармпроизводителем Alexion (сейчас входит в AstraZeneca). В 2020 году компания стала дистрибьютором французской UPSA.

В мае 2022 года Swixx начала принимать российский бизнес американской Bristol Myers Squibb (BMS). В рамках соглашения права на импорт и реализацию препаратов перешли к российской структуре ООО «Свикс Хэлскеа». Большинству сотрудников российского подразделения BMS предложили перейти в новую компанию. При этом BMS прекратила проведение спонсируемых клинических исследований в России, а Swixx продолжила поставки её препаратов.

В марте 2023 года аналогичное соглашение заключила американская Eli Lilly. Swixx получила права на импорт и реализацию её препаратов в России, а также взяла на себя выполнение обязательств, связанных с локальным производством. Однако сотрудничество не означало гарантированного продолжения поставок всей продукции: так, в мае 2024 года Eli Lilly приняла решение прекратить поставки инсулина «Хумалог» в Россию.

В 2024 году Swixx провела внутреннюю реорганизацию и выделила направление работы в России и Беларуси в отдельную компанию — Swixx Healthcare SA. По информации на официальном сайте группы, к концу 2024 года российские и белорусские операции были полностью переведены в эту структуру.

В сентябре 2025 года Swixx Group также заключила партнёрство с датской Lundbeck: ответственность за коммерческие операции фармпроизводителя, включая маркетинг и поставки продукции, в России и еще 26 странах передали партнёрам, в числе которых оказалась Swixx Group.

В России деятельность Swixx BioPharma представлена двумя компаниями: ООО «Свикс Хэлскеа» и ООО «Свикс Биофарма». Учредителями обеих организаций являются швейцарские Swixx Healthcare AG (ей принадлежат по 80% каждой компании) и Swixx Healthcare II AG (доля в каждой компании 20%).

ООО «Свикс Хэлскеа» основано в августе 2008 года и действует в сфере оптовой торговли фармацевтической продукции. Выручка компании составила 24,6 млрд рублей в 2025 году (23,4 млрд в 2024 году), а прибыль за год упала с 441 млн до 376,6 млн рублей. В то же время, в 2021 году «Свикс Хэлскеа» выручила 3 млрд рублей, а убыток достиг 251 млн рублей.

ООО «Свикс Биофарма» зарегистрировано в мае 2019 года и специализируется на рекламной деятельности. В прошлом году фирма выручила 2,9 млн рублей (27,1 млн в 2024 году), а прибыль увеличилась с -10,1 млн до 786 тыс. рублей. Для сравнения, в 2021 году выручка «Свикс Биофарма» составила 388,9 млн рублей, чистыми же компания заработала 3,7 млн рублей.

2. Teva

Израильский фармпроизводитель дженериков, который также выпускает оригинальные препараты для лечения заболеваний центральной нервной системы и других патологий. Самый известный оригинальный препарат компании — Копаксон (Copaxone), применяемый для лечения рассеянного склероза. Согласно сайту компании, портфель Teva содержит 16 000 единиц, которые охватывают все категории генериков, направления в медицине и лекарства, отпускаемые в аптеках без рецепта врача.

В марте 2022 года компания опубликовала заявление о ситуации в России и Украине. В нём Teva подчеркнула, что считает своей ответственностью обеспечивать лекарствами пациентов, которые в них нуждаются, и намерена продолжать поставки необходимых препаратов, соблюдая действующие ограничения. В сентябре того же года генеральный директор Teva Каре Шульц подтвердил, что компания продолжает продавать в России все виды лекарств, поскольку считает это гуманитарной необходимостью. По его словам, санкции не распространялись на поставки медикаментов, а военные действия не оказали существенного влияния на продажи Teva в России и Украине.

Фото: Global Look Press\Nir Alon

ООО «Тева» основано в октябре 1999 года и полностью принадлежит нидерландской Teva Pharma B.V. Выручка компании составила 41,9 млрд в 2025 году (40,3 млрд в 2024 году), а прибыль за год упала с 704,9 млн до -141,6 млн рублей. В то же время, в 2021 году «Тева» выручила 31,7 млрд рублей, а чистыми 909,2 млн рублей.

3. Servier

Французская фармацевтическая группа, специализирующаяся на сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете и онкологии.

В марте 2022 года Servier заявила, что продолжит работу в России и приложит все необходимые усилия для своевременного реагирования на возросший спрос на лекарственные препараты компании. Компания также продолжила проводить текущие и новые клинические исследования, регистрировать новые препараты и реализовывать просветительских программ для пациентов.

Более 30 лет компания ведет свою деятельность в России и является одной из первых европейских фармацевтических компаний, локализовавших производство лекарственных препаратов на территории Новой Москвы в 2007 году. Фармацевтический завод полного цикла «Сервье Рус» выпускает оригинальные лекарственные препараты для терапии основных хронических неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет), а также хронических заболеваний вен для пациентов в России и странах ЕАЭС. С момента запуска московского промышленного комплекса было выпущено более 400 млн упаковок лекарственных препаратов.

ООО «Сервье Рус» действует с сентября 2002 года в сфере производства лекарственных препаратов. Его учредителями являются французские Art et Technique du Progrès (доля в компании 94,57%) и Biopharma (ей принадлежат 5,43% компании). В прошлом году «Сервье Рус» выручила 3,6 млрд рублей (3,2 млрд в 2024 году), а прибыль за год упала с 446,5 млн до 428 млн рублей. В то же время, в 2021 году выручка организации составила 2,4 млрд рублей, а чистыми заработала 355,5 млн рублей.

В России также работает ООО «Эгис-Рус» — подразделение венгерского фармацевтического завода «ЭГИС», который входит в состав французской независимой международной фармацевтической группы «Сервье». «ЭГИС» специализируется на разработке и производстве оригинальных лекарственных препаратов и дженериков, биологически активных веществ и биоаналогов. ООО «Эгис-Рус» зарегистрировано в апреле 2007 года, его основным видом деятельности в настоящее время является оптовая торговля медикаментами — до июля 2021 года им было производство фармацевтических субстанций. Организация полностью принадлежит венгерской ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС». Выручка «Эгис-Рус» составила 14,3 млрд рублей в 2025 году (12,3 млрд в 2024 году), а прибыль за год упала с 107,4 млн до 76,4 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году выручила 8,5 млрд рублей, а чистыми заработала 59,6 млн рублей.

4. KRKA

Словенский производитель дженериков и брендированных воспроизведенных препаратов. Компания производит лекарственные препараты для применения в области кардиологии, гастроэнтерологии, неврологии, психиатрии, эндокринологии и других направлениях медицины. Кроме этого, на российском рынке доступны ветеринарные препараты для лечения домашних и сельскохозяйственных животных. Всего в России представлено свыше 300 наименований продукции.

В 1992 году было основано представительство КРКА в России, в штат были приняты первые сотрудники. В 2000 году было зарегистрировано ООО «Крка Фарма» для осуществления дистрибьюторской деятельности. В 2003 году состоялось открытие завода по производству твердых лекарственных форм ООО «Крка-Рус» в городе Истра Московской области. Ассортимент завода включает более 40 наименований лекарственных средств.

В апреле 2024 года КРКА стала фигурантом дела ФАС из-за завышенных цен на лекарства. В ФАС поступили жалобы на увеличение стоимости на 10-16% лекарственного препарата «Ко-Дальнева» в 2023 году, который назначают при повышенном артериальном давлении. В мае 2025 года служба признала организацию нарушившей антимонопольное законодательство и потребовала от компании установить экономически обоснованную цену на препарат, не имеющий аналогов. Кроме того, в рамках административного расследования служба наложила на ООО «Крка-Рус» штраф. В октябре 2026 года Минздрав приостановил регистрацию нескольких препаратов КРКА в России по заявлению российского подразделения компании ООО «Крка-Рус».

ООО «Крка Фарма» и ООО «Крка-Рус» полностью принадлежат словенской «КРКА Фармацевтический Завод д. д. Ново Место». ООО «Крка Фарма» зарегистрировано в марте 2000 года и действует в сфере оптовой торговли лекарственными препаратами. Выручка организации в прошлом году составила 45,8 млрд рублей (41,5 млрд в 2024 году), а прибыль за год упала с 984,6 млн до -546,2 млн рублей. В то же время, в 2021 году «Крка Фарма» выручила 32,5 млрд рублей, а чистыми заработала 1,1 млрд рублей. ООО «Крка-Рус» основано в январе 1999 года и специализируется на производстве медикаментов. В 2025 году компания выручила 24,5 млрд рублей (22,9 млрд в 2024 году), а прибыль за год упала с 2 млрд до 1,7 млрд рублей. Для сравнения, в 2021 году выручка «Крка-Рус» составила 18,7 млрд рублей, а чистыми организация заработала 1,4 млрд рублей.

5. Dr. Reddy's Laboratories

Индийская фармацевтическая группа, в основном производящая дженерики и биоаналоговые препараты. Dr. Reddy's Laboratories поставляет в Россию обезболивающие и другие лекарства. Она также стала дистрибьютором российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Индии, применение которой началось в стране в мае 2021 года.

В марте 2022 года компания заявила о намерении обеспечить непрерывность бизнеса в России после 30 лет присутствия в регионе. В августе 2026 года российская «дочка» Dr. Reddy’s получила от АО «Вертекс» права на три гинекологических препарата, которое компания теперь сможет производить в России и распространить на страны СНГ.

ООО «Др. Редди'с Лабораторис» действует в апреле 2003 года, его учредителями выступают швейцарская Dr. Reddy’s Laboratories S.A. (доля в компании 54,81%), индийская Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (ей принадлежат 45,19% компании) и нидерландская Reddy Netherlands B.V. (доля в компании < 0.01%). В прошлом году компания выручила 35 млрд рублей (30,2 млрд в 2024 году), а прибыль увеличилась с 593,2 млн до 688,3 млн рублей. В то же время, в 2021 году выручка «Др. Редди'с Лабораторис» составила 20,7 млрд рублей, а чистыми заработала 286,9 млн рублей.

Фото: Global Look Press\ZUMAPRESS

ООО «Др. Редди'с Лабораторис» также являлась учредителем ООО «ДРС» — компании, основанной в феврале 2007 года и занимавшейся покупкой и продажой собственной недвижимости. В феврале 2022 года был запущен процесс реорганизации фирмы, в ходе которого «ДРС» вошла в состав «Др. Редди'с Лабораторис», окончательная ликвидация организации произошла в июле 2022 года. Выручка «ДРС» с 2019 года была нулевой, а убыток в 2021 году составил -3,4 млн рублей.

6. Berlin-Chemie / Menarini

Немецко-итальянская фармацевтическая компания, входящая в состав ведущего итальянского фармобъединения Menarini Group. Она производит препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений обмена веществ и других распространенных патологий.

Представительство и бизнес Berlin-Chemie / Menarini работают в штатном режиме, официальных заявлений об уходе с российского рынка компания не делала. Завод в Калужской области продолжает производство. Препараты бренда, такие как L-тироксин, Мезим форте, Эспумизан, Фастум, Лиотон и др. продолжают официально появляться на российском рынке. Тем не менее, рецептурный препарат для контроля давления «Аттенто» прекратили поставлять с осени 2023 года.

Деятельность Berlin-Chemie / Menarini в России представлена тремя юрлицами: ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини», ЗАО «Берлин-Фарма» и ООО «Рилайф Менарини». ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини» зарегистрировано в октябре 2011 года и полностью принадлежит немецкой Berlin-Chemie/Menarini Pharma GmbH. Выручка компании составила 31,1 млрд рублей в 2025 году (26,3 млрд в 2024 году), а прибыль за год упала с 447,7 млн до 335 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году «Берлин-Хеми/А. Менарини» выручила 25,6 млрд рублей, а чистыми заработала 1 млрд рублей.

ЗАО «Берлин-Фарма» основано в июле 1995 года и действует в сфере производства лекарственных препаратов. В прошлом году выручка организации составила 5,8 млрд рублей (5,5 млрд в 2024 году), а прибыль за год выросла с 414,8 млн до 512,9 млн рублей. В то же время, «Берлин-Фарма» выручила в 2021 году 5,7 млрд рублей, а чистыми заработала 311,6 млн рублей.

ООО «Рилайф Менарини» действует с ноября 2020 года, его единственным учредителем является немецкая Berlin-Chemie/Menarini Pharma GmbH. С 2024 года компания показывает нулевую выручку, а убыток в прошлом году достиг 7,8 млн рублей — в 2024 году прибыль составила 3,6 млн рублей. Для сравнения, по итогам 2021 года выручка «Рилайф Менарини» также была нулевой, а убыток составил 49,3 млн рублей.

7. Gedeon Richter

Венгерская фармацевтическая группа, известная препаратами в области женского здоровья, центральной нервной системы и сердечно-сосудистых заболеваний.

В марте 2022 года Gedeon Richter сообщила о намерении сохранить присутствие на российском рынке, а также продолжении работы подмосковного завода на полную мощность. Поставки лекарств Gedeon Richter на территорию РФ и стран СНГ начались еще в 1954 году. А в 1996 году венгерское предприятие построило завод в подмосковном Егорьевске, который стал одним из первых иностранных фармпредприятий в России.

Сейчас в России работают АО «Гедеон Рихтер-Рус» и ООО «Гедеон Рихтер Фарма». АО «Гедеон Рихтер-Рус» действует с марта 2002 года в сфере производства лекарственных препаратов. Финансовая отчетность компании не публикуется с 2022 года. В 2021 году «Гедеон Рихтер-Рус» выручила 15,2 млрд рублей, а чистыми заработала 714,4 млн рублей.

ООО «Гедеон Рихтер Фарма» основано в октябре 2018 года и занимается исследованиями конъюнктуры рынка. Учредителем организации выступает венгерское АО Химический Завод «Гедеон Рихтер». Выручка «Гедеон Рихтер Фарма» составила 5,2 млрд рублей в 2025 году (5,3 млрд в 2024 году), а прибыль за год упала с 218,6 млн до -426,5 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году компания выручила 3,3 млрд рублей, а чистыми заработала 11,3 млн рублей.

АО Химический Завод «Гедеон Рихтер» также являлось учредителем ООО «Фирма Фармарихтер» — компании, действующей с ноября 1993 года в сфере прочих финансовых услуг. В ноябре 2022 года компания была ликвидирована. В 2021 году выручка «Фирма Фармарихтер» составила 21,4 млн рублей, а чистыми заработала 1,1 млн рублей.

8. AstraZeneca

Британско-шведская биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке инновационных лекарств, в частности противоопухолевых препаратов. AstraZeneca занимается разработкой и производством препаратов в таких терапевтических областях, как онкология, кардиология, нефрология и метаболизм, респираторные и аутоиммунные заболевания и других. Более половины зарегистрированных и одобренных к применению в России препаратов компании входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

AstraZeneca присутствует на российском рынке с 1993 года. Фармацевтический завод компании в Калужской области производит по полному циклу инновационные лекарственные препараты. Проектная мощность предприятия составляет порядка 40 млн упаковок или 850 млн таблеток в год.

В марте 2022 года AstraZeneca сообщила, что продолжает работать в России и предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок и производства лекарств. Компания также подчеркнула, что она делает всё возможное для поддержания текущих проектов, включая обеспечение пациентов лекарственными средствами, научно-образовательную деятельность и клинические исследования.

В октябре 2026 года стало известно о том, что Правительство Москвы и AstraZeneca создадут производственный комплекс для выпуска препаратов генной и клеточной терапии на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Он объединит производственную, лабораторную, аналитическую и складскую инфраструктуру для выпуска, контроля качества, хранения и логистики препаратов передовой терапии.

Деятельность AstraZeneca в России ведется посредством двух компаний: ООО «Астразенека Фармасьютикалз» и ООО «Астразенека Индастриз». ООО «Астразенека Фармасьютикалз» зарегистрирована в ноябре 2005 года и полностью принадлежит британской AstraZeneca Treasury Limited. Выручка компании составила 119,9 млрд рублей в 2025 году (99,2 млрд в 2024 году), а прибыль за год упала вчетверо — с 1,5 млрд до 357,3 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году «Астразенека Фармасьютикалз» выручила 39,4 млрд рублей, а чистыми заработала 1,2 млрд рублей.

ООО «Астразенека Индастриз» основано в сентябре 2010 года, его учредителями выступают нидерландские AstraZeneca Jota B.V. (доля в компании 100%) и AstraZeneca Zeta B.V. (доля в компании < 0.01%). В прошлом году организация выручила 48,6 млрд рублей (37,8 млрд в 2024 году), а прибыль за год выросла с 3,7 млрд до 4,6 млрд рублей. В то же время, выручка «Астразенека Индастриз» по итогам 2021 года составила 14,9 млрд рублей, а прибыль достигла 1,6 млрд рублей.

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