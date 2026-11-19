Несмотря на санкции и геополитические ограничения, ряд иностранных фармацевтических компаний сохранил российские подразделения и продолжил поставлять лекарства на местный рынок. Одни фармкомпании инвестируют в локальные производственные мощности, другие ограничиваются импортом и дистрибуцией. Rusprofile изучил структуру их российских активов, финансовые результаты и изменения в деятельности после февраля 2022 года. Результаты исследования есть в распоряжении KP.RU.
(В исследовании упомянуты компании, которые либо не заявляли об уходе из России, либо делали заявления о продолжении деятельности в стране)
Ранее Rusprofile выяснил, куда исчезли иностранные фармкомпании, работавшие в России.
Швейцарская фармацевтическая компания, которая специализируется на коммерциализации, регистрации, продвижении и дистрибуции лекарственных препаратов и медицинских изделий для международных фармпроизводителей. Swixx работает как посредник между производителями и национальными рынками: берёт на себя импорт, логистику, взаимодействие с регуляторами и продажи, но не занимается собственными исследованиями и производством лекарств.
В 2019 году Swixx начала работать на российском рынке, заключив соглашение с фармпроизводителем Alexion (сейчас входит в AstraZeneca). В 2020 году компания стала дистрибьютором французской UPSA.
В мае 2022 года Swixx начала принимать российский бизнес американской Bristol Myers Squibb (BMS). В рамках соглашения права на импорт и реализацию препаратов перешли к российской структуре ООО «Свикс Хэлскеа». Большинству сотрудников российского подразделения BMS предложили перейти в новую компанию. При этом BMS прекратила проведение спонсируемых клинических исследований в России, а Swixx продолжила поставки её препаратов.
В марте 2023 года аналогичное соглашение заключила американская Eli Lilly. Swixx получила права на импорт и реализацию её препаратов в России, а также взяла на себя выполнение обязательств, связанных с локальным производством. Однако сотрудничество не означало гарантированного продолжения поставок всей продукции: так, в мае 2024 года Eli Lilly приняла решение прекратить поставки инсулина «Хумалог» в Россию.
В 2024 году Swixx провела внутреннюю реорганизацию и выделила направление работы в России и Беларуси в отдельную компанию — Swixx Healthcare SA. По информации на официальном сайте группы, к концу 2024 года российские и белорусские операции были полностью переведены в эту структуру.
В сентябре 2025 года Swixx Group также заключила партнёрство с датской Lundbeck: ответственность за коммерческие операции фармпроизводителя, включая маркетинг и поставки продукции, в России и еще 26 странах передали партнёрам, в числе которых оказалась Swixx Group.
В России деятельность Swixx BioPharma представлена двумя компаниями: ООО «Свикс Хэлскеа» и ООО «Свикс Биофарма». Учредителями обеих организаций являются швейцарские Swixx Healthcare AG (ей принадлежат по 80% каждой компании) и Swixx Healthcare II AG (доля в каждой компании 20%).
ООО «Свикс Хэлскеа» основано в августе 2008 года и действует в сфере оптовой торговли фармацевтической продукции. Выручка компании составила 24,6 млрд рублей в 2025 году (23,4 млрд в 2024 году), а прибыль за год упала с 441 млн до 376,6 млн рублей. В то же время, в 2021 году «Свикс Хэлскеа» выручила 3 млрд рублей, а убыток достиг 251 млн рублей.
ООО «Свикс Биофарма» зарегистрировано в мае 2019 года и специализируется на рекламной деятельности. В прошлом году фирма выручила 2,9 млн рублей (27,1 млн в 2024 году), а прибыль увеличилась с -10,1 млн до 786 тыс. рублей. Для сравнения, в 2021 году выручка «Свикс Биофарма» составила 388,9 млн рублей, чистыми же компания заработала 3,7 млн рублей.
Израильский фармпроизводитель дженериков, который также выпускает оригинальные препараты для лечения заболеваний центральной нервной системы и других патологий. Самый известный оригинальный препарат компании — Копаксон (Copaxone), применяемый для лечения рассеянного склероза. Согласно сайту компании, портфель Teva содержит 16 000 единиц, которые охватывают все категории генериков, направления в медицине и лекарства, отпускаемые в аптеках без рецепта врача.
В марте 2022 года компания опубликовала заявление о ситуации в России и Украине. В нём Teva подчеркнула, что считает своей ответственностью обеспечивать лекарствами пациентов, которые в них нуждаются, и намерена продолжать поставки необходимых препаратов, соблюдая действующие ограничения. В сентябре того же года генеральный директор Teva Каре Шульц подтвердил, что компания продолжает продавать в России все виды лекарств, поскольку считает это гуманитарной необходимостью. По его словам, санкции не распространялись на поставки медикаментов, а военные действия не оказали существенного влияния на продажи Teva в России и Украине.
ООО «Тева» основано в октябре 1999 года и полностью принадлежит нидерландской Teva Pharma B.V. Выручка компании составила 41,9 млрд в 2025 году (40,3 млрд в 2024 году), а прибыль за год упала с 704,9 млн до -141,6 млн рублей. В то же время, в 2021 году «Тева» выручила 31,7 млрд рублей, а чистыми 909,2 млн рублей.
Французская фармацевтическая группа, специализирующаяся на сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете и онкологии.
В марте 2022 года Servier заявила, что продолжит работу в России и приложит все необходимые усилия для своевременного реагирования на возросший спрос на лекарственные препараты компании. Компания также продолжила проводить текущие и новые клинические исследования, регистрировать новые препараты и реализовывать просветительских программ для пациентов.
Более 30 лет компания ведет свою деятельность в России и является одной из первых европейских фармацевтических компаний, локализовавших производство лекарственных препаратов на территории Новой Москвы в 2007 году. Фармацевтический завод полного цикла «Сервье Рус» выпускает оригинальные лекарственные препараты для терапии основных хронических неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет), а также хронических заболеваний вен для пациентов в России и странах ЕАЭС. С момента запуска московского промышленного комплекса было выпущено более 400 млн упаковок лекарственных препаратов.
ООО «Сервье Рус» действует с сентября 2002 года в сфере производства лекарственных препаратов. Его учредителями являются французские Art et Technique du Progrès (доля в компании 94,57%) и Biopharma (ей принадлежат 5,43% компании). В прошлом году «Сервье Рус» выручила 3,6 млрд рублей (3,2 млрд в 2024 году), а прибыль за год упала с 446,5 млн до 428 млн рублей. В то же время, в 2021 году выручка организации составила 2,4 млрд рублей, а чистыми заработала 355,5 млн рублей.
В России также работает ООО «Эгис-Рус» — подразделение венгерского фармацевтического завода «ЭГИС», который входит в состав французской независимой международной фармацевтической группы «Сервье». «ЭГИС» специализируется на разработке и производстве оригинальных лекарственных препаратов и дженериков, биологически активных веществ и биоаналогов. ООО «Эгис-Рус» зарегистрировано в апреле 2007 года, его основным видом деятельности в настоящее время является оптовая торговля медикаментами — до июля 2021 года им было производство фармацевтических субстанций. Организация полностью принадлежит венгерской ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС». Выручка «Эгис-Рус» составила 14,3 млрд рублей в 2025 году (12,3 млрд в 2024 году), а прибыль за год упала с 107,4 млн до 76,4 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году выручила 8,5 млрд рублей, а чистыми заработала 59,6 млн рублей.
Словенский производитель дженериков и брендированных воспроизведенных препаратов. Компания производит лекарственные препараты для применения в области кардиологии, гастроэнтерологии, неврологии, психиатрии, эндокринологии и других направлениях медицины. Кроме этого, на российском рынке доступны ветеринарные препараты для лечения домашних и сельскохозяйственных животных. Всего в России представлено свыше 300 наименований продукции.
В 1992 году было основано представительство КРКА в России, в штат были приняты первые сотрудники. В 2000 году было зарегистрировано ООО «Крка Фарма» для осуществления дистрибьюторской деятельности. В 2003 году состоялось открытие завода по производству твердых лекарственных форм ООО «Крка-Рус» в городе Истра Московской области. Ассортимент завода включает более 40 наименований лекарственных средств.
В апреле 2024 года КРКА стала фигурантом дела ФАС из-за завышенных цен на лекарства. В ФАС поступили жалобы на увеличение стоимости на 10-16% лекарственного препарата «Ко-Дальнева» в 2023 году, который назначают при повышенном артериальном давлении. В мае 2025 года служба признала организацию нарушившей антимонопольное законодательство и потребовала от компании установить экономически обоснованную цену на препарат, не имеющий аналогов. Кроме того, в рамках административного расследования служба наложила на ООО «Крка-Рус» штраф. В октябре 2026 года Минздрав приостановил регистрацию нескольких препаратов КРКА в России по заявлению российского подразделения компании ООО «Крка-Рус».
ООО «Крка Фарма» и ООО «Крка-Рус» полностью принадлежат словенской «КРКА Фармацевтический Завод д. д. Ново Место». ООО «Крка Фарма» зарегистрировано в марте 2000 года и действует в сфере оптовой торговли лекарственными препаратами. Выручка организации в прошлом году составила 45,8 млрд рублей (41,5 млрд в 2024 году), а прибыль за год упала с 984,6 млн до -546,2 млн рублей. В то же время, в 2021 году «Крка Фарма» выручила 32,5 млрд рублей, а чистыми заработала 1,1 млрд рублей. ООО «Крка-Рус» основано в январе 1999 года и специализируется на производстве медикаментов. В 2025 году компания выручила 24,5 млрд рублей (22,9 млрд в 2024 году), а прибыль за год упала с 2 млрд до 1,7 млрд рублей. Для сравнения, в 2021 году выручка «Крка-Рус» составила 18,7 млрд рублей, а чистыми организация заработала 1,4 млрд рублей.
Индийская фармацевтическая группа, в основном производящая дженерики и биоаналоговые препараты. Dr. Reddy's Laboratories поставляет в Россию обезболивающие и другие лекарства. Она также стала дистрибьютором российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Индии, применение которой началось в стране в мае 2021 года.
В марте 2022 года компания заявила о намерении обеспечить непрерывность бизнеса в России после 30 лет присутствия в регионе. В августе 2026 года российская «дочка» Dr. Reddy’s получила от АО «Вертекс» права на три гинекологических препарата, которое компания теперь сможет производить в России и распространить на страны СНГ.
ООО «Др. Редди'с Лабораторис» действует в апреле 2003 года, его учредителями выступают швейцарская Dr. Reddy’s Laboratories S.A. (доля в компании 54,81%), индийская Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (ей принадлежат 45,19% компании) и нидерландская Reddy Netherlands B.V. (доля в компании < 0.01%). В прошлом году компания выручила 35 млрд рублей (30,2 млрд в 2024 году), а прибыль увеличилась с 593,2 млн до 688,3 млн рублей. В то же время, в 2021 году выручка «Др. Редди'с Лабораторис» составила 20,7 млрд рублей, а чистыми заработала 286,9 млн рублей.
ООО «Др. Редди'с Лабораторис» также являлась учредителем ООО «ДРС» — компании, основанной в феврале 2007 года и занимавшейся покупкой и продажой собственной недвижимости. В феврале 2022 года был запущен процесс реорганизации фирмы, в ходе которого «ДРС» вошла в состав «Др. Редди'с Лабораторис», окончательная ликвидация организации произошла в июле 2022 года. Выручка «ДРС» с 2019 года была нулевой, а убыток в 2021 году составил -3,4 млн рублей.
Немецко-итальянская фармацевтическая компания, входящая в состав ведущего итальянского фармобъединения Menarini Group. Она производит препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений обмена веществ и других распространенных патологий.
Представительство и бизнес Berlin-Chemie / Menarini работают в штатном режиме, официальных заявлений об уходе с российского рынка компания не делала. Завод в Калужской области продолжает производство. Препараты бренда, такие как L-тироксин, Мезим форте, Эспумизан, Фастум, Лиотон и др. продолжают официально появляться на российском рынке. Тем не менее, рецептурный препарат для контроля давления «Аттенто» прекратили поставлять с осени 2023 года.
Деятельность Berlin-Chemie / Menarini в России представлена тремя юрлицами: ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини», ЗАО «Берлин-Фарма» и ООО «Рилайф Менарини». ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини» зарегистрировано в октябре 2011 года и полностью принадлежит немецкой Berlin-Chemie/Menarini Pharma GmbH. Выручка компании составила 31,1 млрд рублей в 2025 году (26,3 млрд в 2024 году), а прибыль за год упала с 447,7 млн до 335 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году «Берлин-Хеми/А. Менарини» выручила 25,6 млрд рублей, а чистыми заработала 1 млрд рублей.
ЗАО «Берлин-Фарма» основано в июле 1995 года и действует в сфере производства лекарственных препаратов. В прошлом году выручка организации составила 5,8 млрд рублей (5,5 млрд в 2024 году), а прибыль за год выросла с 414,8 млн до 512,9 млн рублей. В то же время, «Берлин-Фарма» выручила в 2021 году 5,7 млрд рублей, а чистыми заработала 311,6 млн рублей.
ООО «Рилайф Менарини» действует с ноября 2020 года, его единственным учредителем является немецкая Berlin-Chemie/Menarini Pharma GmbH. С 2024 года компания показывает нулевую выручку, а убыток в прошлом году достиг 7,8 млн рублей — в 2024 году прибыль составила 3,6 млн рублей. Для сравнения, по итогам 2021 года выручка «Рилайф Менарини» также была нулевой, а убыток составил 49,3 млн рублей.
Венгерская фармацевтическая группа, известная препаратами в области женского здоровья, центральной нервной системы и сердечно-сосудистых заболеваний.
В марте 2022 года Gedeon Richter сообщила о намерении сохранить присутствие на российском рынке, а также продолжении работы подмосковного завода на полную мощность. Поставки лекарств Gedeon Richter на территорию РФ и стран СНГ начались еще в 1954 году. А в 1996 году венгерское предприятие построило завод в подмосковном Егорьевске, который стал одним из первых иностранных фармпредприятий в России.
Сейчас в России работают АО «Гедеон Рихтер-Рус» и ООО «Гедеон Рихтер Фарма». АО «Гедеон Рихтер-Рус» действует с марта 2002 года в сфере производства лекарственных препаратов. Финансовая отчетность компании не публикуется с 2022 года. В 2021 году «Гедеон Рихтер-Рус» выручила 15,2 млрд рублей, а чистыми заработала 714,4 млн рублей.
ООО «Гедеон Рихтер Фарма» основано в октябре 2018 года и занимается исследованиями конъюнктуры рынка. Учредителем организации выступает венгерское АО Химический Завод «Гедеон Рихтер». Выручка «Гедеон Рихтер Фарма» составила 5,2 млрд рублей в 2025 году (5,3 млрд в 2024 году), а прибыль за год упала с 218,6 млн до -426,5 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году компания выручила 3,3 млрд рублей, а чистыми заработала 11,3 млн рублей.
АО Химический Завод «Гедеон Рихтер» также являлось учредителем ООО «Фирма Фармарихтер» — компании, действующей с ноября 1993 года в сфере прочих финансовых услуг. В ноябре 2022 года компания была ликвидирована. В 2021 году выручка «Фирма Фармарихтер» составила 21,4 млн рублей, а чистыми заработала 1,1 млн рублей.
Британско-шведская биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке инновационных лекарств, в частности противоопухолевых препаратов. AstraZeneca занимается разработкой и производством препаратов в таких терапевтических областях, как онкология, кардиология, нефрология и метаболизм, респираторные и аутоиммунные заболевания и других. Более половины зарегистрированных и одобренных к применению в России препаратов компании входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
AstraZeneca присутствует на российском рынке с 1993 года. Фармацевтический завод компании в Калужской области производит по полному циклу инновационные лекарственные препараты. Проектная мощность предприятия составляет порядка 40 млн упаковок или 850 млн таблеток в год.
В марте 2022 года AstraZeneca сообщила, что продолжает работать в России и предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок и производства лекарств. Компания также подчеркнула, что она делает всё возможное для поддержания текущих проектов, включая обеспечение пациентов лекарственными средствами, научно-образовательную деятельность и клинические исследования.
В октябре 2026 года стало известно о том, что Правительство Москвы и AstraZeneca создадут производственный комплекс для выпуска препаратов генной и клеточной терапии на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Он объединит производственную, лабораторную, аналитическую и складскую инфраструктуру для выпуска, контроля качества, хранения и логистики препаратов передовой терапии.
Деятельность AstraZeneca в России ведется посредством двух компаний: ООО «Астразенека Фармасьютикалз» и ООО «Астразенека Индастриз». ООО «Астразенека Фармасьютикалз» зарегистрирована в ноябре 2005 года и полностью принадлежит британской AstraZeneca Treasury Limited. Выручка компании составила 119,9 млрд рублей в 2025 году (99,2 млрд в 2024 году), а прибыль за год упала вчетверо — с 1,5 млрд до 357,3 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году «Астразенека Фармасьютикалз» выручила 39,4 млрд рублей, а чистыми заработала 1,2 млрд рублей.
ООО «Астразенека Индастриз» основано в сентябре 2010 года, его учредителями выступают нидерландские AstraZeneca Jota B.V. (доля в компании 100%) и AstraZeneca Zeta B.V. (доля в компании < 0.01%). В прошлом году организация выручила 48,6 млрд рублей (37,8 млрд в 2024 году), а прибыль за год выросла с 3,7 млрд до 4,6 млрд рублей. В то же время, выручка «Астразенека Индастриз» по итогам 2021 года составила 14,9 млрд рублей, а прибыль достигла 1,6 млрд рублей.
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