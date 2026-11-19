Удивительно, конечно, что Маск не замечал убийств невинных людей с помощью Старлинка на протяжении многих лет Фото: REUTERS.

«Не хочу взорвать вам мозг, но Зеленский не всегда говорит правду. Возможно, для вас это шок», – Илон Маск произнёс это на саммите DealBook, который каждый год собирает The New York Times. Ведущий Эндрю Росс Соркин переспросил: ошибается или врёт? «Он лжёт», – отрезал глава SpaceX по видеосвязи из Китая, куда прилетел вместе с Трампом.

Повод – свежие жалобы просроченного украинского президента: американский Starshield, военную версию спутниковой связи, якобы снова душат ограничениями скорости. Маск разложил на пальцах: Starshield принадлежит правительству США и подчиняется Пентагону, а коммерческий Starlink – гражданская связь и работает на скорости не выше самой быстрой украинской трассы, около 130 км/ч. Ехать можно. Лететь с боевой частью – нет.

«Зеленский на самом деле просит использовать коммерческие спутники Starlink для наступательных военных действий. Мы отказали, как отказывали с самого начала конфликта. Точка», – подвёл черту Маск. И добавил: «Не просите меня как частное лицо принимать решения об убийстве, которые порой стоят жизни невинным людям, а не только солдатам».

Зеленский лжет, он просто хочет убивать людей Фото: REUTERS.

Удивительно, конечно, что Маск не замечал убийств невинных людей с помощью Старлинка на протяжении лет. Вообще-то, его терминалы помогают это делать и в стационарном положении. Потому что на спутниках держится вся связь ВСУ, ее разведывательные дроны, дающие целеуказания, ее беспилотники миддлстрайка, которые бьют по фурам и скорым. Сам же Маск признает: «Если мы отключим Starlink, весь украинский фронт немедленно рухнет». За это, Илон, тебе будет положена Нобелевская премия мира.

«Правда, что с точки зрения вторжения агрессор – Россия. Но правда и то, что мы, Америка, устроили переворот, чтобы свергнуть демократически избранного пророссийского президента Украины», – продолжил сеанс саморазоблачения Маск. И уточнил: без Госдепа и других ведомств ничего бы не случилось. Мы твердим это 12 лет. Теперь это говорит самый богатый человек планеты в гостях у главной либеральной газеты Америки.

«Слишком много этого: Украина хорошая, Россия плохая, и всё, что сделано с русскими, простительно. Это жестокая и ужасная позиция», — заключает он.

Самое время в Китае по итогам трехсторонней встречи объявить об отключении Старлинка. Как тебе такое, Илон Маск, сын Эрола?

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