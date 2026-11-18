Германия закладывает на Киев 11,6 млрд евро в 2027 году, Бельгия – миллиард, Литва и Эстония – по четверти процента ВВП. Фото: Jens BÃ¼ttner/dpa/Global Look Press

Пока в Шэньчжэне Си Цзиньпин, Владимир Путин и Дональд Трамп готовятся впервые сесть за стол переговоров втроём, Европа в Брюсселе оплачивает следующий год войны.

37-я встреча «Рамштайна» – контактной группы по военной помощи Киеву – прошла в штаб-квартире НАТО. В Китай европейцев не позвали. Зато здесь они хозяева.

Британия обещает больше 1000 зенитных ракет малой дальности и больше десятка радаров. Германия – IRIS-T и ракеты к Patriot. Франция – противобаллистический радар и два Mirage с планирующими бомбами. Бельгия – десять F-16 до конца года. Канада выгребает со складов советские Р-73 и Р-27 и 1,6 млн снарядов для авиапушек. Скандинавы и голландцы – сотни миллионов на дроны.

Львиная доля списка – ПВО. Перехват при этом дешевеет. Пушечный снаряд, ПЗРК, дрон-перехватчик – лишь бы не жечь Patriot по «гераням». Дорогие ракеты берегут под баллистику, которой Киев боится больше всего. Отсюда и просьба Зеленского: отдайте перехватчики из своих запасов, а мы вернём новыми, когда сделают. Так занимают до зарплаты.

Вторая линия – удары вглубь России. Берлин закупает дальние ударные беспилотники совместного производства, Киев выпрашивает европейские ракеты.

Чего в списке нет? Танков, БМП, больших партий артиллерии. К прорыву Украину не готовят. Ей собирают набор для долгого стояния: держать линию, закрывать небо, бить по тылам.

Встреча в в штаб-квартире НАТО. За столом сидят министры обороны и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте Фото: REUTERS.

Германия закладывает на Киев 11,6 млрд евро в 2027 году, Бельгия – миллиард, Литва и Эстония – по четверти процента ВВП. Британский министр обороны Уэс Стритинг прямо назвал задачей встречи планирование на 2027-й, генсек НАТО Марк Рютте пообещал помощь «не только этой зимой, но и дальше». Министр обороны Германии Борис Писториус называет это подготовкой к переговорам с позиции силы. Экзотично это слышать от немца.

Украину заодно встраивают в европейскую оборонку. Наземных роботов для ВСУ начнут собирать в Германии, Киев подписал 11 «дроновых сделок». Полигон, где новое железо обкатывают на живой войне, закрывать никто не торопится.

Американцы свой интерес соблюли: около 95% ракет к Patriot идут Киеву через программу, по которой европейцы покупают оружие в США. В Шэньчжэне Вашингтон – миротворец, в Брюсселе – продавец. А платит Европа. И о чем с ней говорить?

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