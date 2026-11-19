Владимир Путин – в центре группового фото с участием западных лидеров. И это «отпор попыткам Запада изолировать Россию» Фото: REUTERS.

Мировая пресса обсуждает групповое фото политиков на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Президент России Владимир Путин стоял по правую руку от главы Китая Си Цзиньпина, президент США Дональд Трамп — по левую. Оба были в шелковых шарфах небесного цвета, Си Цзиньпин — в красном.

Главное, что взволновало западных аналитиков: на том же снимке — премьеры Канады и Австралии — Марк Карни и Энтони Альбанезе. Обе страны входят в «коалицию желающих», которая всячески поддерживает Украину.

Еще совсем недавно доходило до абсурда: месяц назад коллективный снимок участников встречи глав МИД из стран Большой двадцатки в американской Атланте вообще пришлось отменить — европейцы и министры иностранных дел Канады и Австралии побоялись оказаться на одной фотографии с Сергеем Лавровым.

«Первое фото с Путиным с 2022 года!» — подобные восклицания в западных СМИ стали первой реакцией на кадры с австралийцем и канадцем. Затем последовали попытки осмысления.

Выяснилось, что снимок «осудили» украинские общины Канады и Австралии. Наверняка против был и престарелый нацист Ярослав Гунька, чье чествование в канадском парламенте во время визита Зеленского обернулось диким международным скандалом.

Фото Путина с западными лидерами на саммите АТЭС стало мировой сенсацией Фото: REUTERS.

И Альбанезе, и Карни поспешили оправдаться: мол, они всецело за Украину, а что сфотографировались с российским лидером — так это ради уважения к хозяину саммита Си Цзиньпину, Восток — дело тонкое.

На самом деле эта ситуация показала, за кем настоящая сила.

Проще, но и умнее всех западных изданий, пожалуй, оценило происходящее агентство Bloomberg: Владимир Путин – в центре группового фото с участием западных лидеров. И это «отпор попыткам Запада изолировать Россию».

ПОЧЕМУ ЛИДЕРЫ АТЭС НА СНИМКЕ БЫЛИ В ШАРФАХ

Ну а шелковые шарфы, которые китайская сторона предложила надеть участникам фотографирования, были элементом местной символики. На них изображены перья мифической гигантской птицы Пэн, которая, по преданию, когда-то обитала на месте современного Шэньчжэня.

Каждый участник съемки мог выбрать цвет шарфа на свой вкус Фото: REUTERS.

Красный цвет символизирует удачу и гостеприимство, небесно-синий — океанскую безбрежность и открытость. Каждый участник съемки мог выбрать цвет шарфа на свой вкус.

Традиция делать так называемые «семейные» фото в национальной одежде принимающей стороны на саммитах АТЭС началась с 1993 года — президент США Билл Клинтон, когда саммит проходил в Сиэтле, подарил гостям кожаные куртки американских летчиков. Потом были шелковые рубашки, туники, пончо…

С годами от «громоздких» нарядов отказались — на предыдущих аналогичных встречах в Перу и Южной Корее политикам тоже раздали шарфы в традиционном стиле.

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