Эксперты в первую очередь обсуждают вопрос, как так получается, что доля собственно стройки в стоимости квадратного метра с каждым годом уменьшается Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Госдуме озаботились ценами на новостройки. В среду на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал профильный думский комитет вплотную заняться работой по «недопущению необоснованного роста стоимости квадратного метра жилья». Комитет по строительству и ЖКХ немедленно откликнулся. Как в четверг заявил его председатель Сергей Пахомов, планируется «совместно с правительством» разработать ряд мер, направленных на снижение стоимости квадратного метра в новостройках. Резервы, по его словам, есть — надо устранить «необоснованные расходы», в том числе на землю, подключение к сетям, финансирование, сроки реализации проектов.

— Да, мы действительно сейчас эту ситуацию активно обсуждаем, у нас как раз только что закончилось заседание Комитета, — рассказала KP.RU первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. — В первую очередь речь идет о новостройках, которые выкупаются по социальным программам — для переселения из аварийного жилья, очередников и т. п. Но и о всех остальных — тоже. Вызывает беспокойство, что у нас количество нераспроданного жилья растет, а цены на него при этом увеличиваются.

По словам зампредкомитета, в первую очередь обсуждается вопрос, как так получается, что доля собственно стройки в стоимости квадратного метра с каждым годом уменьшается. Сейчас она составляет в среднем всего 40%.

— Все остальное — это стоимость проектного банковского финансирования, присоединения инфраструктуры, возведения социальных объектов. А также земельных участков, которых не хватает и стоимость которых просто зашкаливает. Важно пройтись по этой цепочке и посмотреть, насколько там что можно уменьшить. А также создать стимулы для регионов, чтобы они не просто жаловались, что не могут приобрести жилье для очередников, а сами активно принимали меры для того, чтобы стоимость этого жилья снижалась. Например, синхронизировали оптимальным образом генеральные планы и планы развития коммунальной инфраструктуры. А не разводили потом руками: ну да, трубу далеко тянуть, а что мы можем сделать, энергетикам тоже на что-то жить нужно, — говорит Светлана Разворотнева.

— Я, как и, наверное, любой эксперт, скажу давно известную вещь: чтобы уменьшить стоимость квадратного метра, перво-наперво нужно снизить разросшиеся административные издержки, связанные с выделением земли и подключением коммуникаций, — комментирует новости из Госдумы завкафедрой ипотечного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов. — Речь даже не столько о стоимости самой земли и каких-то труб, сколько о плате за собственно бюрократические процедуры, которые вполне можно оптимизировать. Ну можно в каких-то случаях спроектировать уже типовые решения по тем же коммуникациям, которые будут обходиться дешевле.

Второй сложный момент, по словам эксперта-экономиста, — механизм финансирования строительства социальной инфраструктуры. Сейчас эта обязанность в основном возложена на застройщиков, которые затраты на возведение школы, детского сада, поликлиники и т. п. закладывают в стоимость квадратного метра. То есть получается, что эту очень нужную в новом квартале (и как бы бесплатную) инфраструктуру фактически оплачивают покупатели жилья.

Еще один момент, на который обращают внимание ряд аналитиков, — раздуванию стоимости квадрата в новостройках способствует и нынешняя схема их возведения с проектным финансированием и эскроу-счетами. Да, она защищает средства дольщиков (для чего и вводилась) — застройщик получает внесенные за будущие квартиры деньги только по завершении строительства. Но при нынешних немаленьких кредитных ставках ситуация выглядит довольно абсурдно. Банк на несколько лет совершенно бесплатно получает в свое распоряжение деньги дольщиков (они хранятся на эскроу-счетах, проценты по ним не предусмотрены), а застройщика, которому эти деньги покупатели заплатили, кредитует по коммерческой ставке — на этот кредит собственно и ведется стройка. Причем банк в сложившейся ситуации совершенно не заинтересован ни в удешевлении строительства, ни в быстром его завершении (чем дольше стройка, тем больше денег за кредит получит банк).

Как сообщила KP.RU Светлана Разворотнева, ряд предложений со стороны депутатов готовится к правительственному часу по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который состоится на следующей неделе 25 ноября:

— Думаю, по его итогам уже будут предложены какие-то решения, над которыми наш комитет будет работать дальше вместе с Минстроем.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Средняя цена квадратного метра в новостройке в России

(все типы квартир, в среднем по России на 3 квартал каждого года, тыс. руб.)

2020 76,2

2021 93,5

2022 121,3

2023 134,1

2024 175,1

2025 208,3

2026 226,5

(По данным Росстата)

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