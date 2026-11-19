«Матушка-земля» в исполнении Татьяны Куртуковой — лидер, особенно в новогодние праздники. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Москве на этой неделе продолжаются съемки новогодних огоньков, который традиционно выйдет в эфир сразу после боя курантов. Через две недели съемки «Песни года». В главную ночь года звучат в эфире любимые народом новогодние песни и те хиты, которые были главными у звезд в минувшем году.

Сайт KP.RU изучил список песен прозвучавших в телеэфирах главных федеральных каналов в новогоднюю ночь за последние 5 лет и составил топ-20 самых часто звучащих хитов за этот период. Также узнали — а что слушали люди чаще всего на музыкальном стриминге.

ЛИДЕРЫ СРЕДИ НОВОГОДНИХ ПЕСЕН

На онлайн площадках есть безоговорочный лидер за эти годы. Музыкальный стриминг — площадки в Сети, где конкуренция выше чем в телевизоре. Но «Матушка-земля» в исполнении Татьяны Куртуковой — лидер, и особенно в новогодние праздники. По данным на 19 ноября 2026 года у песни с момента релиза в 2022 году уже более 204 млн прослушиваний. В тройке лидеров по прослушиваниям также: «Поезда» (группа «Комната культуры» и Женя Трофимов), «Худи» (Севиль, Нилетто, Джиган).

Стас Михайлов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

ТОП-20 ПЕСЕН В НОВОГОДНЕМ ТЕЛЕЭФИРЕ

Эти хиты чаще всего звучали в новогодних эфирах — мы проанализировали последнюю пятилетку: из почти сотни хитов выделили лидеров.

«А снег идет» (исполняли разные звезды, в том числе Сергей Лазарев и Ева Власова)

«Все для тебя» (Стас Михайлов)

«Есть только миг» (исполняли Николай Расторгуев, Юрий Стоянов и другие звезды)

«Заходите к нам на огонек» (Михаил Шуфутинский)

«Зимний сон» (Алсу)

Алсу Фото: Михаил ФРОЛОВ.

«Конь» («Любэ»)

«Матушка-земля» (Татьяна Куртукова)

«Мечты сбываются», «От печали до радости» (Юрий Антонов)

«Невозможное возможно» (Дима Билан)

«Нежность» (за роялем Александра Пахмутова, исполняли разные артисты в том числе Хибла Герзмава, Татьяна Буланова и другие)

«Новогодняя» («Дискотека Авария»)

«Родная земля» (Лев Лещенко)

«С первого по тринадцатое» (Игорь Николаев, «Новые Самоцветы» и другие артисты)

«С чистого листа» (Дмитрий Маликов)

«Самый лучший день» (Григорий Лепс)

«Сансара» (Баста)

«Часики» (Валерия)

«Я за тебя умру» (Филипп Киркоров)

«Я русский» (SHAMAN)

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