Китай, Россия и США должны быть партнерами и друзьями, избегать конфликтов. Фото: REUTERS.

После визита в Китай президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC по телефону оценил переговоры в Шэньчжэне на 12 баллов из 10 и сообщил: ему удалось выстроить «фантастические отношения». Речь шла, естественно, о встрече с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Общение лидеров трех стран на полях саммита АТЭС 19 ноября 2026 года ожидаемо оказалось в центре внимания мировой прессы.

Часть пропагандистских западных изданий, пытаясь выдать желаемое за действительное, пишет: «Прорыва не произошло». Как будто сам факт беспрецедентных переговоров мировых лидеров - еще не прорыв.

Остальным пришлось смотреть правде в глаза.

Для президентов России, Соединенных Штатов и главы Китая исторический саммит был важен не столько достигнутыми соглашениями, сколько самим фактом переговоров, признает CNN.

Для Владимира Путина встреча свела на нет «попытки изолировать его на международной арене из-за военной операции на Украине, - отмечает канал. - Си Цзиньпин получил возможность представить Китай в качестве одной из ведущих дипломатических держав. Трамп же, чьи позиции заметно ослабли после болезненного поражения республиканцев на выборах, смог показать, что по-прежнему остается важным участником мировой политики».

CNN констатирует: различия в целях участников ушли на второй план, когда они вместе сели за круглый стол. «Мы действительно творим историю. Нам троим есть что обсудить», - цитирует телеканал слова президента США.

Для Владимира Путина встреча свела на нет попытки изолировать его на международной арене Фото: REUTERS.

НА ОДНОМ ПЬЕДЕСТАЛЕ

The New York Times акцентирует внимание на политическом успехе российского лидера: вопреки санкциям и росту напряженности с западными странами, Россия сохраняет возможность полноценного диалога с ключевыми глобальными центрами влияния.

«Путин стоит на одном пьедестале с Трампом и Си», - пишет газета.

The Wall Street Journal рассматривает происходящее как постепенную перестройку привычной архитектуры мирового лидерства. Вашингтон уже не может игнорировать необходимость согласования позиций с Москвой и Пекином при решении критических международных задач.

«Первая в истории встреча лидеров США, Китая и России стала очередным свидетельством конца однополярного мирового порядка, в котором доминировали США», - подчеркивает WSJ.

ЕВРОПА НЕ ЗА СТОЛОМ, А В МЕНЮ

Показательной стала реакция европейской прессы. Euronews тревожится: неужели Старый Свет оказывается в роли стороны, чья судьба будет определена другими государствами?

«Если Европы нет за столом, значит, она в меню? - задается риторическим вопросом канал. - Если три мировых гиганта начнут самостоятельно формировать подходы к вопросам глобальной безопасности, экономики и конфликтов, европейским странам придется прикладывать колоссальные усилия, чтобы не потерять влияние на принимаемые решения».

Фото: REUTERS.

ИЗБЕЖАТЬ ЛОВУШКИ ФУКИДИДА

Гонконгская South China Morning Post выделила важность создания механизмов взаимодействия между тремя странами по предотвращению международных кризисов и контролю над ядерными арсеналами.

«Си Цзиньпин заявил: Китай, Россия и США должны быть партнерами и друзьями, избегать конфликтов. То есть поддерживать базовый уровень мирного сосуществования и стремиться преодолеть ловушку Фукидида — представление о том, что опасность войны возрастает, когда поднимающаяся держава бросает вызов устоявшемуся гегемону», - цитирует SCMP китайского лидера.

А немецкий Bild сосредоточился на «энергетическом» контексте переговоров, заинтересованности Пекина и Вашингтона в сохранении стабильных поставок нефти и других энергоресурсов.

«Это лишний раз подтверждает, что даже при масштабных геополитических разногласиях экономическая выгода остается ключевым мотивом международных дискуссий», - делает вывод Bild.

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