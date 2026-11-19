Названы главные прорывы на переговорах Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Фото: Kremlin Pooll/via Global Look Press/Global Look Press

В Шэньчжэне завершился саммит АТЭС, на полях которого прошла первая в истории трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Соединенных Штатов.

Также Владимир Путин провел с Дональдом Трампом отдельные переговоры — в предыдущий раз президенты лично встречались в августе прошлого года в Анкоридже.

Итоги общения глав государств мы обсудили с политологами.

— Что, на ваш взгляд, стало главным прорывом в Шэньчжэне?

Леонид Крутаков, политолог: «Сформировался новый формат: „Большая тройка“, G3. США представляют весь Запад, а Европа из переговоров выдавлена.

Решение Трампа пойти на эти переговоры означает, что у Соединенных Штатов больше нет сил для тотального доминирования.

Решение Трампа пойти на эти переговоры означает, что у Соединенных Штатов больше нет сил для тотального доминирования. Фото: Kremlin Pooll/via Global Look Press/Global Look Press

Си Цзиньпин предложил проводить подобные встречи регулярно. Если это произойдет, то станет оформлением новой схемы мировых отношений. Понятно, что мы имеем дело не только с политической конструкцией, а еще и с глобальной экономической цепочкой. Ведь Россия — это ресурсы, КНР — производитель, а США — покупатель».

Александр Бобров, руководитель направления дипломатических исследований ИСИП РУДН: «Встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина можно назвать венцом саммита. Она наглядно фиксирует стратегический треугольник «Россия, Китай и США».

Андрей Манойло, профессор факультета политологии МГУ: «Важно, что далее возможны регулярные встречи в трехстороннем формате.

Для России это означало бы, что с Трампом можно будет взаимодействовать напрямую и влиять на его позицию. Китаю такой формат тоже исключительно выгоден: он заинтересован в том, чтобы добиться отмены торговых ограничений и завершения торговой войны».

Малек Дудаков, американист: «Общее впечатление от саммита в Шэньчжэне — продолжаются слом однополярного мира и замена его миром многополярным.

Мы видим общий рисунок того, кто реально стоит на пути к достижению своих целей. Это Китай и Россия.

Общее впечатление от саммита в Шэньчжэне — продолжаются слом однополярного мира и замена его миром многополярным Фото: REUTERS.

Очевидно, что Белый дом не будет признавать независимость Тайваня. Вот уже год Вашингтон блокирует новые военные транши для острова. Между строк резолюции читается, что эта политика американцами, скорее всего, будет продолжена. Связано это со снижением мощи США — у американцев, например, элементарно не хватает ракет-перехватчиков для Patriot. Для меня очевидно, что Трамп прекратит и „тарифные“ удары по Китаю».

«ТРАМП НЕ БУДЕТ МЕШАТЬ ПОСТАВКАМ НАШИХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ»

— Какие пункты трехсторонней декларации показались вам самым значимыми?

Малек Дудаков: «На мой взгляд, для России важный пункт — второй: „Три государства планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран. Они подтвердили важность стабильных энергопоставок“.

Это означает, что с так называемыми вторичными санкциями США против стран, покупающих нашу нефть, скорее всего покончено. Трудно представить, что, подписав такую резолюцию, Трамп будет мешать поставкам российских энергоносителей и продуктов их переработки в Индию и Китай».

Геворг Мирзаян, политолог: «Я тоже считают, что это важный шаг в сторону отмены вторичных санкций. Президент США больше не сможет лично выступать за то, чтобы наказывать государства, покупающие у России топливо. Но возможность требовать такие „наказания“ и проводить их в форме законов сохраняется за Конгрессом Соединенных Штатов».

Страны подтвердили важность стабильных энергопоставок. Фото: rocharibeiro/Shutterstock/Fotodom

Александр Бобров: «Обращу внимание: с подачи Трампа в текст внесли отдельный пункт про иммунитет глав государств и правительств. Это очень важный момент в контексте не только функционирования Международного уголовного суда, который был признан фактически нелегитимным, но еще и в контексте возможного визита президента России в декабре на саммит G20 в США».

КАК БУДУТ РЕФОРМИРОВАТЬ ООН?

— Первый пункт декларации посвящен необходимости реформировать ООН — как может происходить этот процесс?

Андрей Манойло: «У России, Китая и США есть свои представления о том, как должна меняться организация.

В первую очередь, речь идет о расширении состава Совета безопасности за счет новых постоянных членов. Когда ООН создавалась, такие страны, как Индия и Бразилия, занимали гораздо более скромное место в мировой политике. Сейчас они стали крупными игроками, их представительство в ООН не соответствует нынешнему статусу. Поэтому ключевой принцип всех дискуссий о реформе — справедливое распределение полномочий.

Однако для начала реального реформирования необходимо коллективное решение, подкрепленное Генассамблеей».

Геворг Мирзаян: «Можно ожидать, что и Москва, и Пекин, и Вашингтон выступят в очередной раз за то, чтобы увеличить число постоянных членов Совета безопасности ООН.

Но вот за счет каких стран — здесь согласия пока нет. Например, Соединенные Штаты давно предлагают ввести в Совет безопасности Японию. Но Китай и Россия наверняка выступят против.

Все формально выражают желание повысить вес в ООН развивающихся стран. Но при этом трудно представить, чтобы какая-то из них получила право вето. Это важный статусный символ. Россия когда-то завоевала это право своей кровью в борьбе с нацизмом».

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