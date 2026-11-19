Лидеры трёх крупнейших ядерных держав - Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп - впервые в истории собрались втроём. Фото: REUTERS.

Исторические полтора часа на зелёных холмах Шэньчжэня. Лидеры трёх крупнейших ядерных держав - Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп - впервые в истории собрались втроём. Готовили встречу скрупулёзно. Москва отправила проект заявления в Пекин, Китай добавил своё, всё это взвешивали в Вашингтоне. Помощник президента Юрий Ушаков не скрывал, что документ «рождается в тяжёлых консультациях».

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Итоги встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина 19 ноября 2026 года: о чем договорились

Родились четыре пункта. Ядерная война недопустима, о снижении рисков будут говорить втроём. ООН пора реформировать. Нефтепродуктов в мире должно стать больше. А Международный уголовный суд пусть не злоупотребляет юрисдикцией и уважает иммунитет первых лиц. В Гааге, выписавшей ордер на российского президента, намёк должны понять.

В Европе тем временем пугают друг друга «новой Ялтой». На Западе это слово почему-то ругательное — сделка, где сильные кроят карту, не спросив остальных. Забавно, что в 1945-м за столом в Ливадии сидел Черчилль. А нынешний британский премьер Энди Бёрнем в пятницу едет в Брюссель подписывать присоединение к евросоюзным ветеринарным правилам.

Фото: REUTERS.

На самом деле, мерить Шэньчжэнь ялтинским аршином — как-то некорректно. В декларации ни одной границы, ни одной сферы влияния, ни одной чужой судьбы. Ядерная кнопка, которую лучше не трогать, нефть, которой не хватает всем, и ржавая ООН. Три страны, годами воевавшие тарифами и санкциями, нашли четыре точки согласия, чтобы мир не сорвался в неуправляемую эскалацию. Многополярность так и выглядит: у стола нет гегемона.

Громче всех обижаются те, кого никто не выгонял. Глава польского МИД Радослав Сикорский объявил формат «ненужным возвышением России до статуса сверхдержавы, которым она давно не является». И предложил свой треугольник: Китай, США и Евросоюз. То есть обсуждать ядерные риски с объединением 27 столиц без единого главнокомандующего. Дверь европейцам никто не закрывал. Они сами захлопнули её изнутри — санкциями, ультиматумами и лекциями о «правильной стороне истории». Теперь стучат и возмущаются. Ну, приезжайте в Москву — выслушаем вас внимательно. Приглашение прозвучало.

Фото: REUTERS.

За главной встречей легко проглядеть остальное. Накануне Путин и Си проговорили больше двух часов и вывели военно-техническое сотрудничество на новый уровень. Посол России в Китае Игорь Моргулов напомнил китайской деловой прессе: на страны региона приходится почти половина внешней торговли России, разворот на Восток необратим. Москва разделяет китайскую триаду года — открытость, инновации, сотрудничество — и подала заявку на председательство в форуме в 2035-м.

Си пообещал, что посеянное в Шэньчжэне «пустит корни, взойдёт и принесёт плоды». Китайцы умеют ждать урожая. Мы, судя по заявке на девять лет вперёд, тоже.

Ну, а есть ли девять лет у Украины — вопрос дискуссионный. И ответ на него неочевидный.

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