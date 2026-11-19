Трансграничное мошенничество приобрело такой размах, что стало серьезной угрозой не только для кошельков жителей многих стран, но и для государственных бюджетов. Фото: Melnikov Dmitriy/Shutterstock/Fotodom

В ОДНОМ РЯДУ С НАРКОТРАФИКОМ

Трансграничное мошенничество приобрело такой размах, что стало серьезной угрозой не только для кошельков жителей многих стран, но и для государственных бюджетов. Более того, деньги, полученные от обмана сотен тысяч граждан разных стран, направляются на финансирование международного терроризма.

— В оценке угроз Интерпол ставит мошенническую деятельность в один ряд с наркотрафиком и отмыванием денег, — сказала KP.RU пресс-секретарь Росфинмониторинга Ирина Рязанова. — Глобальные потери от финансового мошенничества составили в 2026 году 442 млрд долларов, и в ближайшие 3–5 лет эта сумма будет расти. Главным катализатором роста стало развитие искусственного интеллекта. Его использование приносит злоумышленникам в 4,5 раза больше прибыли, чем традиционные интернет-атаки.

Борьбе с этими угрозами посвящена проходящая в эти дни встреча делегаций стран Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), куда входят девять стран: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, а также Индия и Китай. В форуме участвуют представители финансовых разведок, правоохранительных органов, финансовых и дипломатических ведомств этих государств. Большая часть информации, которая звучит на встрече, носит закрытый характер, даже интернет в зоне заседаний отключен. Но кое-какие тайны удалось узнать.

— Основные вопросы, которые обсуждаются сегодня на пленарном заседании ЕАГ, это выработка эффективных мер в борьбе с международным мошенничеством, отмыванием преступных капиталов и незаконным трансграничным перемещением денежных средств, — сказал, отвечая на вопрос KP.RU, председатель ЕАГ, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Профессионалы уже давно поняли: гоняться за каждым отдельным жуликом — дело нужное, но недостаточное. Гораздо эффективнее создавать системы, которые, основываясь на высоких технологиях, позволят пресекать преступную деятельность в массовом порядке. Это, например, выявление и блокировка дроперов - промежуточного звена, которое помогает крупным мошенникам обналичивать украденные или добытые с помощью незаконных операций деньги. Дроперами становятся студенты, подростки, пенсионеры, безработные — все те, кто за вознаграждение предоставляют свои карты и счета посторонним людям, не интересуясь, зачем им это нужно.

Успешно действует и разработанная в России система Антифрод — комплексная цифровая сеть, через которую просеиваются финансовые потоки от бытовых операций до расчетов между компаниями. С помощью специальных критериев искусственный интеллект оценивает, это обычный перевод или есть повод для подозрений.

Наиболее уязвимые для преступников дети и пожилые люди Фото: Евгения ГУСЕВА.

СЕГОДНЯ — МОШЕННИК, ЗАВТРА — ТЕРРОРИСТ

— Практически во всех странах ЕАГ мы столкнулись с тем, что наиболее уязвимые для преступников группы — это молодежь и пожилые люди, пенсионеры, — продолжил Юрий Чиханчин. — Мошенничество, как правило, приводит и к другим преступлениям: участию в наркоторговле, терроризме. Если мы выработаем правильные решения, значит, сумеем защитить наше общество, наше будущее, наши государства.

Вот почему так важно проводить среди населения разъяснительную работу, предупреждать о схемах, которые используют мошенники, подчеркнул глава Росфинмониторинга.

— Телефонные звонки, сообщения в мессенджерах и социальных сетях, поддельные сайты и объявления объединяет одно: попытка завладеть доверием человека и заставить его действовать быстро, — сказал Юрий Чиханчин. — Преступники используют психологическое давление, а цифровые технологии, включая искусственный интеллект, делают их обращения еще убедительнее.

Особую тревогу вызывает вовлечение граждан, в том числе молодых людей, в незаконные финансовые схемы, отметил глава финансовой разведки России.

— Предложения «подработать», «принять перевод» или «передать карту за вознаграждение» могут выглядеть как обычный заработок, — пояснил собеседник. — Но за ними нередко скрывается использование человека в качестве посредника для перемещения похищенных средств. Важно, чтобы граждане понимали: передача банковской карты, доступа к счету или кодов подтверждения незнакомым людям — не безобидная услуга, а риск серьезных финансовых и правовых последствий.

Международная финансовая преступность охватила практически всю планету.

— Финансовое мошенничество давно перестало быть проблемой, ограниченной одной страной, — сказал Чиханчин. — Злоумышленники могут находиться в одной стране, использовать цифровую инфраструктуру другой, обращаться к потенциальным жертвам в третьей, а похищенные средства быстро перемещать через финансовые системы разных стран.

Делается это с помощью переводов в криптовалюте.

ЖУЛИКИ МЕШАЮТ ИНВЕСТИЦИЯМ

Незаконные финансовые операции в мировом масштабе достигли такого уровня, что влияют не только на кошельки граждан, но и на макроэкономические показатели государств.

— Положительная оценка любой страны (речь об эффективности антимошеннических мер — Ред.) - это инвестиционная привлекательность номер один, — отметил глава финансовой разведки России.

То есть разгул мошенничества может лишить страну инвестиционной привлекательности. И наоборот, когда финансовая система страны отлажена так, что ни один грош не осядет в карманах преступных группировок, международные и местные инвесторы посчитают выгодным вкладываться в такую экономику.

Крупные мошеннические колл-центры действуют в разных странах Фото: Мария ЛЕНЦ.

КОЛЛ-ЦЕНТРЫ СТРОГОГО РЕЖИМА

Подробности антимошеннических методов не разглашаются. Однако некоторые тенденции удалось узнать. Как сообщил KP.RU один из участников встречи, эксперты исследуют возможность пресечения деятельности крупных мошеннических центров в разных странах.

— В странах Юго-Восточой Азии создаются колл-центры по типу лагерей — они обнесены колючей проволокой, и работают там люди из разных стран, — рассказал KP.RU эксперт. — Как правило, это подневольные работники, их заманивают по всему миру объявлениями о высокооплачиваемой работе за границей. При въезде у них под предлогом оформления отбирают паспорта, и в незнакомой стране, часто вдалеке от населенных пунктов, без документов им некуда бежать. Внутри организации создаются отделы по языковому признаку: один обзванивает, например, российские номера телефонов, другой — индийские, третий — китайские…

Год назад в результате настоящей войсковой операции в Мьянме был ликвидирован крупный нелегальный колл-центр KK Park, расположенный у границы с Таиландом. Было освобождено около двух тысяч человек, в том числе и жители России. Сейчас органы финансовых разведок и другие службы решают, как поставить обнаружение и ликвидацию таких лагерей на поток.

МОШЕННИКИ ПРИКИДЫВАЮТСЯ БАНКИРАМИ, ЖУРНАЛИСТАМИ И БЛАГОТВОРИТЕЛЯМИ

В кулуарах участники встречи делились историями обмана. В Таджикистане, например, мошенники с помощью искусственного интеллекта создали фальшивый сайт, имитирующий известный в республике новостной портал. И разместили там обращение от имени руководителя одного из ведущих банков страны о наборе желающих зарабатывать 15 тысяч сомони (более 120 тысяч рублей) в неделю. Причем не нужно никакого опыта. Пришлось и агентству, и уважаемой женщине-банкиру открещиваться от обманщиков.

— Еще была история, как мошенники собирали деньги, обещая выгодную работу за границей, — рассказала KP.RU начальник международного отдела Национального информагентства Таджикистана «Ховар» Лайло Касымова. — В итоге — ни денег, ни работы.

А в Турции мошенники поставили на поток создание фейковых сайтов известных изданий, на которых размещали объявления с выгодными предложениями. Получали деньги и исчезали.

— Один из приемов, который часто используют мошенники для выманивания денег у населения, — это привлечение средств под видом благотворительных фондов, — рассказал ведущий программы «Fikrat» (Узбекистан) Гайратходжа Сайдалиев. — По общечеловеческим и религиозным соображениям люди хотят помочь больным и нуждающимся, а деньги нередко попадают к мошенникам. Для того, чтобы не становиться соучастниками таких преступлений, мы после долгих сомнений все-таки приняли решение отказаться от публикации подобных объявлений.

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