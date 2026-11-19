Ксения Собчак с шиком отметила юбилей. Жена Константина Богомолова по случаю своего 45-летия закатила черную вечеринку на 180 гостей. Они не остались в долгу и задарили именинницу подарками.

Ксения Собчак показала подарки, которые получила от близких друзей и коллег. Именинницу порадовали брендовыми сумками, пледами, шубами, драгоценностями, очками, вазами и даже чеком на кругленькую суму.

Сумка-конфетница от Баскова Фото: Кадр видео.

Так, Николай Басков порадовал Ксению изящной и яркой сумочкой-конфетницей. "Внутри конфет нет, но зачем мне они, если у меня такая сумка. Очень красиво. Класс! Николай, шикарный подарок. Киркоров позавидует, позвонит, скажет: «Где моя барсетка?». А я не отдам", - отметила Собчак.

Жене Константина Богомолова также подарили сумку в виде белки. Она пополнила коллекцию блогерши. "У меня сумка-собачка есть, свинка есть", - сказала она.

Сумка-белка пополнила коллекцию звезды Фото: Кадр видео.

Среди подарков было много косметики и парфюмерии, а также плед. "В таких коробках плед лучше не дарить, потому что ты уже весь в ожидании, а тут - раз! С пледом какая история: купил 20 пледов, получил очередь на сумку, потом пледы надо куда-то девать. Но подарок отличнейший, дорогой плед, купленный в бутике в Сен-Тропе", - отметила она.

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А одна из компаний преподнесла Ксении сертификат на крупную сумму. Именинница была в шоке. Она не стала озвучивать, сколько ей подарили, но была очень удивлена. "Какая там сумма? Ужас! Вы видели сумму?! Я озадачена… Ты смотришь на эту сумму и можно закрываться", - призналась женщина.

Золотое колье от подруги Фото: Кадр видео.

От близкой подруги Собчак получила редкое украшение - ожерелье "Коготь" из 18-каратного золота с зеленым жадом около за 3,8 млн рублей. "Посмотрите, какая красивая вещь! Это коготь золотой. Это золото, это прямо красиво! Спасибо! Лучшая!" - обратилась она к дарительнице.

Ксения показала вазу в виде зловещей неваляшки. Знаменитость посчитала ее очень стильной, а не пугающей. "Ночью она должна заговорить: «Давай, поиграем»", - провозгласила Собчак.

Ваза в виде зловещей неваляшки Фото: Кадр видео.

Гардероб Ксении после юбилея пополнился десятками знаковых вещей. Константин и Софья Эрнст преподнесли эффектный черный жилет с открытой спиной. "Софья Эрнст плохой подарок никогда не подарит, эта женщина с большим вкусом", - подметила Собчак.

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Еще одним дорогим подарком стали сразу две шубы из баргузинского соболя.

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Ксения также призналась, что не обиделась на тех, кто пришел к ней без подарков. "Всех людей, которые пришли ко мне без подарка, тоже люблю. На то они мои гости. Столько писали мне, мол, можно к тебе прийти. Пришлось делать вид, что я этого не вижу. Ко мне ломилось много людей, а мест было всего 180", - резюмировала знаменитость.