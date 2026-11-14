Ксения Собчак закатила черную вечеринку: изумруды по цене квартиры, россыпи бриллиантов и царь-торт

Ксения Собчак с шиком отпраздновала юбилей и годовщину свадьбы. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ксения Собчак закатила главную вечеринку осени, которую гости окрестили черной. Шикарный праздник был посвящен 45-летию жены Константина Богомолова и годовщине их брака. Супруги поженились в пятницу, 13-го, приехав в ЗАГС в катафалке.

Ксения Собчак не могла оставить друзей без громкого светского шабаша. На входе публику встречал карлик, восседающий на огромном стуле. Специальный счетчик фиксировал, каким по счету пришел каждый гость.

В этот вечер шампанское лилось рекой, а изысканные закуски поражали воображение. Напитки гостям разносили официантки-близняшки в розовых платьях-халатах, белых фартуках и пилотках. В бокалах плавали крупные кубы льда со съедобными медальонами, на которых красовался портрет хозяйки вечера.

Собчак ослепила изумрудами и бриллиантами. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Сама виновница торжества сменила несколько нарядов. Она облачилась в кандибобер и сияющее черное платье-сетку с глубоким декольте. Пальцы Ксении украсили внушительные изумруды с россыпью бриллиантов.

Богомолов посвятил жене песню. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Рядом с Собчак были ее сын Платон и супруг Константин Богомолов. Режиссер в честь жены исполнил песню.

Среди гостей можно было заметить Полину Гагарину, Николая Баскова, Софью и Константина Эрнстов, Владимира Познера, Валерию Гай Германику, на днях перенесшую пластическую операцию, Марину и Галину Юдашкиных, Сергея Лазарева, Игоря Верника, Светлану Бондарчук и многих других.

Виновница торжества с Николаем Басковым. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Софья и Константин Эрнст пришли поздравить давнюю подругу. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Прямо у сцены образовался самый жаркий танцпол. По этому случаю Собчак сменила наряд. Она переоделась в черный корсет и лисьи шкуры.

Ксения в шкурах лисы. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Завершился праздник выносом гигантского царь-торта. Задувать свечи на нем юбилярше помогали почти все гости.

Юбилярша задула свечи на царь-торте. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

"Какой же был классный вечер! Целый спектакль обо мне и моей жизни, а потом танцы... Спасибо за море любви, тепла и смеха! У меня самый крутой муж на свете! Самые верные и преданные друзья!" - поделилась своими эмоциями от праздника Собчак.

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