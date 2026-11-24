Фото: Jens Bаttner / dpa / Global Look Press

После атак на Крымский мост, на судно «Спарта» в Финском заливе и на корвет и танкер в Ливии, в ночь на 24 ноября ВСУ продолжили гадить, отправив несколько сот дронов в сторону Москвы.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с главой Центра изучения военных и политических конфликтов Андреем Клинцевичем.

ЧЬИ РАЗВЕДЧИКИ?

— Можно ли говорить о том, что американцы не имеют касательства к происшествиям с нашими судами и кораблями в Финском заливе и у берегов Ливии?

— Там, в регионе, не только европейские самолеты-разведчики присутствовали — там присутствовали и американские самолеты НАТО. Потому можно судить о степени вовлеченности.

— Если самолет-разведчик НАТО был дважды замечен примерно во время и примерно в районе двух атак на наши суда, может, в третий раз надо сбивать такой борт?

— Есть такой термин — «прецедентное право». Если уже создан прецедент, и мы видим действия противника в аналогичной ситуации, хотя многие кричат «это не то же самое» — война Ирана против НАТО, против США и европейцев — это другое.

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич Фото: ТАСС.

ПОСМОТРИТЕ НА ИРАН

— Поясните…

— Иранцы закатили свой беспилотник на территорию НАТО, ЕС — и военные базы Британии окоротили на Кипре. Последовал ли какой-то ответ? Нет. Сколько сейчас иранцы сбили беспилотных самолетов-разведчиков? Только за минувшие сутки они наколотили кучу бортов в Ормузском проливе. В том числе, по некоторым данным, подбили F-35, который с дымящимся двигателем уходил на побережье либо Катара, либо других регионов для аварийной посадки.

— Иранцы все прекрасно понимают и чувствуют, прилетит ли им в ответ?

— Они понимают, что всегда предтечей серьезного удара идет разведывательная деятельность. Спутники — это одно, а тут другая бортовая нагрузка, радиоэлектронные средства, которые позволяют четко выявить текущую обстановку. Для нас это серьезный вопрос.

ДАЛЬШЕ КРЫМА

— Но вдоль Крыма мы же что-то сделали?

— Бесполетное пространство. Мы, как страна, проводящая военные учения, можем сказать, что эта зона является небезопасной, просим туда не залетать. Выпускаем официальную ноту, что любое воздушное судно, которое туда попадает, может быть подвергнуто обстрелу. Мы тогда фактически вынудили упасть американский самолет-разведчик. Больше они рядом с Крымом не летают.

— Но летают над Черным морем, вдоль берегов Румынии.

— Ну да, находятся в своем, натовском воздушном пространстве.

А ЕСЛИ СБИВАТЬ?

— Можно ли сбивать?

— Можно, но очень сложно. Они сейчас стали выпускать, в основном, пилотируемые борты с экипажами. Самолеты Artemis и так далее. Это большие самолеты-разведчики. Там экипаж человек пятьдесят, наверное. Сбитие такого самолета — это фактически casus belli. Это не беспилотник. Их прикрывают истребители. Надо будет валить этот конвой. Можем ли мы это сделать? Конечно, можем. С ракетой Р-37 с дальностью в 300 километров, приличным залпом все это делается. Но это — серьезная эскалация, на которую мы пока не готовы.

— Но, если, все же, мы вдруг решим сбить самолет-разведчик, втянувшись в эскалацию — что произойдет через какое-то время?

— Есть альтернативный путь. Мы начинаем разрушать единство Запада. Они немножко спешат. Они хотели это, видимо, делать позже, под другие задачи, а сейчас у них «пошла импровизация».

— Это плохо?

— Это неплохо. Финны с норвежцами не включились в тематику будущих эскалаций. Они нам подтвердили, что не будут участвовать в эскалационных действиях, хотя на них серьезно давили. Ведь для блокады Финского залива требуется, чтобы Финляндия и Эстония в рамках заранее созданной противокорабельной группировки закрыли пролив своими противокорабельными ракетами. Дальше Норвегия уже с эстонцами, остров Сааремаа и Готланд. Они подготовлены. Там размещены подразделения ПВО, морская пехота и противокорабельный комплекс. Но Норвегия сказала, что не будет препятствовать русским в Северной Атлантике и на Севморпути, а финны — в Финском заливе, и это такой вызвало крик и визг!

КТО КРИЧИТ?

— У кого?

— У той же Дании, которая говорила, что финны не должны были этого делать! И даже сейчас, когда произошел удар, финны помогли тушить пожар и помогли отбуксировать наше судно в нейтральные воды, потому что его снесло во внутренние финские воды.

— А могли воспользоваться возможностью и захватить это судно…

— Они поступили в этом отношении корректно.

— Это важно?

— Это является подтверждением договоренностей, которые они взяли на себя в рамках разговора двух президентов. Третья страна, которая включилась в этот процесс, это США. Американцы пообещали нам свободу судоходства плюс свободу движения углеводородов и всего остального. Это очень важно.

КТО ГОТОВ НА КОНФЛИКТ?

— Но это противоречит тому, что натовские, читай, американские самолеты-разведчики как минимум присутствовали при этих атаках.

— Считаю, что здесь может быть внутренняя борьба с Трампом. Трамп не до конца контролирует «глубинные государства». Демократы или командование CENTCOM, которое находится в Европе, обеспечивают деятельность тех или иных группировок, у них есть некая свобода действия. Они могут сказать: да, это плановый полет. Могут, условно говоря, обманывать Белый дом. И здесь это может быть нормальная история.

— Что дальше?

— Россия сейчас начнет отделять те страны, которые не готовы на конфликт. В сухом остатке после просеивания мы поймем, какие страны готовы на эскалацию.

— И кто вырисовывается?

— Пока три страны, чьи переговорщики хотят лететь в Москву. Это Британия, Франция и Германия. Это страны, которые завершают на этой неделе учения «коалиции желающих» на территории Польши. Не исключено, что они будут вводить их на территорию Украины под предлогом того, «что русские ракеты, дроны залетают, мы их не успеваем сбивать, нам нужно создание буфера». И потому вводим подразделения в Западную Украину, чтобы контролировать воздушное пространство и иметь возможность сбивать на расстоянии.

— Мы как отреагируем?

— Мы это все будем вычислять. Если они будут только на Западной Украине, возможно, трогать не будем. Пойдут дальше — будем наносить удары. Особенно, если они начнут вылезать на Черноморском побережье. А они туда рвутся, чтобы закрепить за собой какие-то крупные площадки. Особенно французы…

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