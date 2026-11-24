За время СВО наша разведка установила, что на украинской стороне воюют представители аж 70 стран. Фото: REUTERS.

ИНОСТРАННЫЕ НАЕМНИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ НА УКРАИНЕ: СКОЛЬКО?

За время СВО наша разведка установила, что на украинской стороне воюют представители аж 70 стран. Воюют в разных количествах: от одного из какого-нибудь экзотического государства до сотен и тысяч из крупных. Был период, когда таких одномоментно на фронте насчитывалось 30 тысяч человек. Сейчас их (по данным Минобороны России и Стокгольмского института мира) около 20 тысяч.

Около 7 тысяч были убиты, более 6 тысяч - ранены и контужены. Одни в гробах или мусорных мешках, на костылях или в инвалидных колясках отправились на родину, а другие сбежали сами из-за того, что им не платили обещанную зарплату ($2 - 4 тысячи). И все больше становится тех, кто не хочет быть зарытым в землю как «без вести пропавший». Многие наслышаны, что так поступают с погибшими или тяжелоранеными наемниками, дабы не выплачивать компенсации их семьям. «Экономия» получается внушительная.

Но тут есть один важный момент. Из этих 20 тысяч воюющих сегодня в ВСУ иностранцев больше половины - профессионалы, причем действующие: офицеры, сержанты, солдаты. Они скрывают свое отношение к армии, используя подложные документы. Причины такой конспирации - власти государств всячески открещиваются от того, что «благословили» свои батальоны и бригады на участие в войне с Россией. Ведь это грозит ответом Москвы.

ПОЛЬСКИЕ ГРОБЫ: СКОЛЬКО НАЕМНИКОВ ПОГИБЛО?

А вот правительство Польши еще лет 5 назад не стало мелочиться и скрывать своей «дружественной помощи Киеву личным составом» - в первой партии отправило на Украину сразу два батальона (почти 500 человек). И хотя Варшава лицемерно стала доказывать, что эти батальоны якобы занимаются обучением украинцев саперному делу глубоко в тылу, десятки трупов солдат и офицеров похоронные команды стали привозить с передка в Польшу. Нашел свою смерть на Украине даже бригадный польский генерал Адам Марчак, который занимался «инструктажем украинских военных» на одном из командных пунктов.

Польша оказалась «чемпионом мира» не только по помощи Украине личным составом, но и по количеству убитых поляков - почти 1,5 тысячи.

Из 20 тысяч воюющих сегодня в ВСУ иностранцев больше половины - профессионалы, причем действующие. Фото: REUTERS.

АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ НА УКРАИНЕ

Основательно подошли к такой «помощи личным составом» и американцы: они еще во времена майдана внедрили в силовые структуры Украины сотни «советников». А после 2014 года и особенно после 2022-го американские генералы и полковники участвовали в разработке планов военных и террористических операций Киева. Это публично признал и бывший главком ВСУ Залужный.

А когда США стали поставлять на Украину боевую технику (ЗРК «Пэтриот», системы РЭБ, гаубицы М777, танки «Абрамс», ЗРК «Хаймарс», аппаратуру «Старлинка»), Пентагон под видом инструкторов командировал туда же целыми расчетами кадровых офицеров, которые стали прямыми участниками боевых действий.

Речь идет о профессионалах, прошедших подготовку в странах НАТО. Среди них - снайперы, операторы дронов, специалисты связи. Отдельная категория - специалисты систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) западного производства, с которыми украинские военные не умеют обращаться. Кроме того, на Украине действуют частные западные военные компании, которые одновременно передают опыт ВСУ и сами перенимают его в условиях реальных боевых действий.

Американский генерал Антонио Агуто был назначен куратором личного состава США, действующего на Украине. Количество убитых военнослужащих США Белый дом и Пентагон держат в строжайшей тайне. Но, судя по некрологам на американских сайтах, жалобам родственников, не получившим положенные выплаты за погибших, военно-транспортным самолетам США, набитым гробами под звездно-полосатым флагом, счет потерь идет на сотни.

Судя по сообщениям СМИ США, американская общественность уже переполошилась: конвейер гробов с Украины заработал в учащенном темпе. Телеканал CNN выступил с не самым приятным для Вашингтона материалом о потерях американских военных на Украине: оказывается, их стало больше гибнуть, потому что в ВСУ острая нехватка живой силы. Американцам все чаще приходится заполнять бреши в обороне вместо украинцев.

ЛИЧНАЯ ОХРАНА ЗЕЛЕНСКОГО: АНГЛИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ НА УКРАИНЕ

Активно помогает Украине военными и Великобритания. Даже личная охрана Зеленского состоит из англичан. А в ВСУ действуют сотни не только гражданских «диких гусей» и «любителей сафари», но и профессиональных спецназовцев, разведчиков, инструкторов, снайперов, советников.

Командующий силами морской пехоты Великобритании генерал-лейтенант Роберт Магоуэн не постеснялся открыто заявить, что подведомственные ему войска выполняли на Украине секретные задания.

Под руководством британских «учителей» украинцы устроили и ракетные атаки на Крымский мост, когда британский же самолет-разведчик помогал наводить эти ракеты и ударные беспилотники на цель. «Англичанка гадит» России, но и похоронила на Украине уже немало своих наемников.

Впрочем, как и Канада, трупы солдат или калек которой через Польшу почти ежедневно таскают в ФРГ военно-транспортные самолеты.

Даже личная охрана Зеленского состоит из англичан. Фото: REUTERS.

УНИЧТОЖЕНЫ ИЛИ БЕЖАЛИ: НАЕМНИКИ ИЗ КАНАДЫ

Сформированную еще в конце 2022 года канадскую бригаду Российская армия на четверть «утилизировала».

А вот в качестве планировщика операций бригады на Украине оказался (пока еще живой) канадский генерал Тревор Кадьё, который был отправлен в зону СВО по решению командующего канадской армией Уэйна Эйра.

КСТАТИ

«Обкуренные союзники»

В международный розыск включены 1002 иностранных наемника, которые воевали против мирных жителей Донбасса и российских военных. Например, в декабре 2025 года Верховный суд ДНР приговорил британского наемника Уильяма Дэвиса к 13 годам колонии строгого режима. Аналогичные приговоры, а иногда и строже, выносились в отношении колумбийских боевиков, воевавших за ВСУ.

Причем среди наемников, воюющих на Украине, больше всего тех же колумбийцев из мафиозных структур, наркокартелей. Абсолютное большинство из них в розыске за такие преступления. Даже сами украинцы называют таких «обкуренными союзниками»...

Но главная новость все же в том, что люди в Европе открыли глаза и ужаснулись: их правительства посылают воевать с Россией уже регулярные армии, действующих солдат и офицеров. А это уже прямое участие в войне.

Оказалось, Макрон уже направил военный контингент на Украину.

Там уже шутят, что в незалежной пора открывать французское кладбище.

А какие еще?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Значительные перемены в отношении французов к помощи Украине происходят в общественном мнении страны. Вот данные телеканала Francеinfo: если в марте 2022 года 65% французов одобряли поставки военной техники и оружия на Украину, то сегодня таковых набирается лишь 39%.

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